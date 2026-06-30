Mundial 2026 | La provocativa reacción de José Luis Chilavert tras la clasificación de Paraguay a octavos de final

La histórica victoria de Paraguay sobre Alemania por penales, que selló el pase a los octavos de final del Mundial 2026 , reavivó la polémica entre el exarquero José Luis Chilavert y el director técnico Gustavo Alfaro .

Lejos de felicitar al plantel, el exarquero, elegido en tres oportunidades como el mejor del mundo, compartió en su cuenta de X distintas publicaciones de usuarios que sostenían que sus críticas habían servido como un factor de motivación para la selección paraguaya.

"Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano" y "Solo los Chilalovers lo sabemos" fueron algunas de las frases que destacó. Además, mantuvo fijada una publicación en la que había cuestionado duramente a Alfaro durante los días previos al encuentro frente a Alemania .

@APFOficial @ABCDigital Alfaro preocúpese por Alemania,el mundial es fútbol de alto nivel y No un congreso de la Corrupbol,donde usted es el filósofo de turno.Deje de mentir al Pueblo Pyo.

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La reacción del histórico capitán de la Albirroja llegó pocos días después de un fuerte intercambio con el entrenador, a quien había criticado por el rendimiento del seleccionado guaraní durante la fase de grupos.

Alfaro había respondido calificándolo como un "francotirador", mientras que Chilavert lo definió como un "filósofo de turno" y le pidió que se enfocara en el partido frente a Alemania.

¿Qué pasó entre Chilavert, Alfaro y Orlando Gill?

Tras la clasificación de Paraguay a octavos de final, Gustavo Alfaro evitó profundizar la polémica y prefirió destacar la actuación del seleccionado guaraní.

"Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Hoy quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional", subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Orlando Gill, tras la histórica clasificación: del "PARAGUAY ESTÁ PARA PELEAR" al recuerdo de los penales entre San Lorenzo y River durante la tanda ante Alemania.



@arischvartzbard pic.twitter.com/1165dFVOOt — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Antes del encuentro, Orlando Gill, una de las figuras de Paraguay, había sido consultado por los cuestionamientos de Chilavert y respondió con contundencia: "Las críticas en lo personal no me hacen nada, no les doy bola. Se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando".

José Luis Chilavert sobre Orlando Gill Telefuturo (X)

La selección paraguaya eliminó a Alemania tras igualar 1-1 en los 120 minutos e imponerse en la tanda de penales, un resultado que significó su regreso a los octavos de final de una Copa del Mundo después de 16 años. Gill fue una de las grandes figuras del encuentro al atajar dos penales en la definición.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Alfaro aguarda ahora por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026.