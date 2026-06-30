La polémica autocrítica de Julian Nagelsmann, DT de Alemania: "Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel"

Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania, hizo una polémica autocrítica en conferencia de prensa luego de que su equipo haya sido eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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Pese a que el entrenador hizo una autocrítica a su propio equipo, la declaración generó revuelo ya que se puede interpretar como un desprecio al rival: "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania", expresó.

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania EFE "No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival. Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más", analizó posteriormente Nagelsmann.

Julian Nagelsmann apuntó contra el arbitraje A su vez, el entrenador alemán se refirió al gol anulado a Jonathan Tah durante el alargue por una falta contra el golero Orlando Gill y fue contundente: "No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma", afirmó.