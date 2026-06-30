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La polémica autocrítica de Julian Nagelsmann, DT de Alemania: "Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel"

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, generó polémica por la autocrítica que hizo tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026

30 de junio de 2026 0:28 hs
Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann

EFE

Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania, hizo una polémica autocrítica en conferencia de prensa luego de que su equipo haya sido eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Pese a que el entrenador hizo una autocrítica a su propio equipo, la declaración generó revuelo ya que se puede interpretar como un desprecio al rival: "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania", expresó.

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania

"No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival. Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más", analizó posteriormente Nagelsmann.

Julian Nagelsmann apuntó contra el arbitraje

A su vez, el entrenador alemán se refirió al gol anulado a Jonathan Tah durante el alargue por una falta contra el golero Orlando Gill y fue contundente: "No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma", afirmó.

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Por último, el DT manifestó su deseo de continuar en el cargo pese al fracaso mundialista:“Me gustaría seguir, sí”, contestó rotundo quien tiene contrato para dirigir el equipo nacional germano hasta la Eurocopa 2028, tal y como renovó su vínculo en 2025.

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