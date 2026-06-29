"Yo no lo compraría": exfigura de Liverpool desaconseja el regreso de Darwin Núñez tras la eliminación del Mundial 2026

La temprana eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó secuelas emocionales en el plantel charrúa, sino que activó de inmediato el mercado de pases europeo. El foco de la tormenta mediática en Inglaterra se posó sobre el delantero Darwin Núñez, cuyo destino a nivel de clubes se convirtió en objeto de intensas discusiones y versiones totalmente cruzadas en las últimas horas.

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El atacante artiguense, quien recientemente selló la rescisión de su vínculo contractual con Al-Hilal de Arabia Saudita, comenzó a ser fuertemente vinculado con un posible e inesperado retorno a Liverpool de la Premier League.

Sin embargo, la sola mención de esta posibilidad dividió de manera tajante las opiniones de los analistas y referentes históricos del fútbol inglés.

Una de las voces más contundentes en alzarse fue la de Emile Heskey. En declaraciones replicadas por medios partidarios de Anfield y la plataforma internacional OneFootball, el emblemático exdelantero de Liverpool lanzó una severa advertencia a la dirigencia del club ante la opción de repatriar al atacante celeste, cuestionando su regularidad y toma de decisiones sobre el césped. "Si tuviera que comprarlo, honestamente, probablemente no lo haría" , disparó Heskey sin rodeos.

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Emile Heskey, cuando jugaba y anotaba goles en Liverpool de Inglaterra

El exgoleador argumentó que, si bien Núñez aporta un encomiable "espíritu de lucha, sacrificio y ganas", su marcada inconsistencia de cara al arco rival representa un riesgo demasiado elevado para las pretensiones de la máxima exigencia inglesa, especialmente tras un torneo mundialista donde su rendimiento fue opaco y llegó a ser reemplazado.

Por este motivo, Heskey sentenció que la operación solo sería viable si el jugador llegara "completamente gratis", desaconsejando cualquier desembolso millonario o salarios desorbitantes.

En la vereda opuesta, e intentando apagar las especulaciones de los distintos medios, apareció la información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Medios ingleses hicieron eco del reporte del italiano, quien aseguró de manera tajante que desde el entorno directo del futbolista uruguayo niegan la existencia de negociaciones formales.

De acuerdo con estas fuentes, las versiones sobre una oferta concreta por parte del club inglés carecen de sustento real y fueron tildadas explícitamente como "falsas" en esta etapa del mercado, dejando abierto el misterio sobre dónde jugará Darwin Núñez la próxima temporada.