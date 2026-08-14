Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El indicio de mercado que sacude la jornada futbolística y que tiene que ver con Darwin Núñez, quien además, borró de su Instagram todas sus fotos con Al-Hilal

El delantero uruguayo busca su futuro club con el que firmará a la brevedad

14 de agosto de 2026 15:46 hs
Darwin Núñez en la previa de Inglaterra vs Uruguay

Darwin Núñez en la previa de Inglaterra vs Uruguay

La Saudi Pro League dio el puntapié inicial a una nueva temporada este viernes y Al-Hilal debutó como local en el Kingdom Arena recibiendo a Al-Faisaly. Sin embargo, todas las miradas se desviaron rápidamente de las acciones en el campo de juego para posarse en la planilla oficial de alineaciones: el delantero uruguayo Darwin Núñez no solo no formó parte del equipo titular, sino que ni siquiera integró el banco de suplentes.

Esta nueva marginación por parte del cuerpo técnico encabezado por Simone Inzaghi no responde a inconvenientes de índole física, sino que constituye una señal contundente en pleno período de pases.

Con su salida del fútbol árabe prácticamente sentenciada tras perder rodaje en los últimos meses, el delantero de la selección uruguaya ultima los detalles para definir su próximo destino profesional y evitar cualquier tipo de contratiempo que pueda entorpecer las negociaciones.

Darwin Núñez borró todas sus fotos con Al-Hilal

A sus 27 años, Darwin Núñez busca reencontrarse con su mejor versión competitiva de cara a los desafíos con la celeste.

La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

Federico Valverde marca el ritmo de Real Madrid en el inicio de LaLiga de España con José Mourinho como nuevo técnico

En ese escenario, Trabzonspor de Turquía se ha posicionado como el candidato más firme para quedarse con sus servicios.

Las gestiones entre ambos clubes avanzaron a paso firme en las últimas horas para cerrar un acuerdo a préstamo, con la intención de que el artillero se sume a las filas del conjunto de Trebisonda en los próximos días y vuelva a ser compañero de Mohamed Salah, con quien ya jugó un par de años en Liverpool de Inglaterra.

Mientras la operación aguarda la confirmación oficial, la ausencia del atacante en el estreno de su equipo dejó en claro que su etapa en Arabia Saudita atraviesa sus horas finales.

Por si faltaba algo, en las últimas horas, Darwin Núñez borró de su cuenta de Instagram las fotos que tenía defendiendo a Al-Hilal.

Las más leídas

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Los cambios que introdujo Ricardo Vairo en Nacional en 20 meses de gestión: desde la cocina de Los Céspedes al psicólogo y la sanidad

La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

Temas

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita selección uruguaya Instagram Trabzonspor Mohamed Salah Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos