El indicio de mercado que sacude la jornada futbolística y que tiene que ver con Darwin Núñez, quien además, borró de su Instagram todas sus fotos con Al-Hilal

La Saudi Pro League dio el puntapié inicial a una nueva temporada este viernes y Al-Hilal debutó como local en el Kingdom Arena recibiendo a Al-Faisaly. Sin embargo, todas las miradas se desviaron rápidamente de las acciones en el campo de juego para posarse en la planilla oficial de alineaciones: el delantero uruguayo Darwin Núñez no solo no formó parte del equipo titular, sino que ni siquiera integró el banco de suplentes.

Esta nueva marginación por parte del cuerpo técnico encabezado por Simone Inzaghi no responde a inconvenientes de índole física, sino que constituye una señal contundente en pleno período de pases.

Con su salida del fútbol árabe prácticamente sentenciada tras perder rodaje en los últimos meses, el delantero de la selección uruguaya ultima los detalles para definir su próximo destino profesional y evitar cualquier tipo de contratiempo que pueda entorpecer las negociaciones.

A sus 27 años, Darwin Núñez busca reencontrarse con su mejor versión competitiva de cara a los desafíos con la celeste.

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En ese escenario, Trabzonspor de Turquía se ha posicionado como el candidato más firme para quedarse con sus servicios.

Las gestiones entre ambos clubes avanzaron a paso firme en las últimas horas para cerrar un acuerdo a préstamo, con la intención de que el artillero se sume a las filas del conjunto de Trebisonda en los próximos días y vuelva a ser compañero de Mohamed Salah, con quien ya jugó un par de años en Liverpool de Inglaterra.

Mientras la operación aguarda la confirmación oficial, la ausencia del atacante en el estreno de su equipo dejó en claro que su etapa en Arabia Saudita atraviesa sus horas finales.

Por si faltaba algo, en las últimas horas, Darwin Núñez borró de su cuenta de Instagram las fotos que tenía defendiendo a Al-Hilal.