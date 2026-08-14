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Racing vs Nacional por el Torneo Clausura: día, hora y precio de las entradas para el encuentro en el Estadio Centenario

En la primera fecha del Torneo Clausura Racing empató 2-2 con Deportivo Maldonado, mientras que Nacional perdió 2-1 contra Boston River

14 de agosto de 2026 15:51 hs
Sebastián Coates contra Sebastián da Silva, en el último partido entre Nacional y Racing

Sebastián Coates contra Sebastián da Silva, en el último partido entre Nacional y Racing

Foto: Gastón Britos/ Foco Uy

Racing y Nacional se enfrentarán este sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro en el que el equipo de Sayago hará de local en el Estadio Centenario.

¿Cuándo juegan Racing vs Nacional?

El encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo está programado para este sábado 15 de agosto.

El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario donde el conjunto de Sayago oficiará de local ante el equipo tricolor.

¿A qué hora juegan Racing vs Nacional?

El pitazo inicial del partido está fijado para las 16:30 (horario de Uruguay).

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¿Dónde ver en vivo Racing vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+, y los usuarios de Antel TV con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos a la segunda fecha

Racing viene de empatar 2-2 frente a Deportivo Maldonado en la primera fecha del Clausura, un resultado que permitió a Peñarol mantenerse como puntero de la Tabla Anual a pesar de no jugar contra Montevideo City Torque.

Por su parte, Nacional afronta esta segunda fecha tras perder 2-1 contra Boston River en el Gran Parque Central. Su entrenador, Jorge Bava, fue respaldado en el cargo a pesar de los malos resultados, y prepara cambios tácticos para el encuentro de este sábado.

Precio de las entradas para Racing vs Nacional

La venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma web RedTickets y en los locales de Redpagos. En el marco del Día del Niño, Racing dispuso de promociones especiales para las familias, además del ingreso gratuito para los menores de 12 años.

Los precios fijados para la parcialidad de Nacional son los siguientes:

  • Tribuna Colombes: Socios $350 / Generales $500.
  • Tribuna Olímpica: Socios $500 / Generales $700.
  • Tribuna América (Puerta 24): Socios $650 / Generales $850.
  • Promoción Día del Niño (Padre y/o madre + 1 hijo): $600.
  • Promoción Día del Niño (Padre y/o madre + 2 hijos): $800.
  • Menores de 12 años: Ingreso gratuito.

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