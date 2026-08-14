Sociedad de psicólogos deportivos criticó la salida de Damián Benchoam de Nacional: "Un deporte que cuida la salud mental de sus protagonistas es un deporte más fuerte"

La Sociedad Uruguaya de Psicología en el Deporte (Supde) criticó la decisión de Nacional de retirar a su psicólogo Damián Benchoam para sustituirlo por un equipo argentino de especialistas en coaching deportivo , y afirmó que su rol es "indispensable de los equipos de trabajo en el fútbol".

En un comunicado publicado este viernes, la agrupación aseguró que "el psicólogo del deporte es, ante todo, un agente de salud".

"Su formación universitaria, su marco ético y su respaldo científico lo habilitan a trabajar con la persona del deportista en toda su complejidad emocional , vincular, cognitiva y motivacional para sostener un desarrollo tanto del rendimiento como del bienestar", continuó la Supde.

También valoró que estos trabajadores acompañan "procesos" con "herramientas validadas científicamente" , entendiendo que "el alto rendimiento sano se construye en el tiempo, no se decreta de un día para otro", y que su profesión es "una profesión de la salud regulada, con título universitario habilitante y registro profesional".

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"Nos moviliza a reafirmarlo la reciente decisión de una institución del fútbol uruguayo de prescindir del trabajo de un psicólogo del deporte y sustituir esa función por un perfil sin las competencias profesionales de un agente de salud mental", criticó la Supde, en clara referencia a Nacional y su decisión de desplazar a Benchoam para contratar al equipo de coaching.

Según la Sociedad, "ninguna técnica o herramienta en búsqueda de respuestas superficiales y 'rápidas' puede reemplazar la atención de la salud psicológica de un deportista, y menos en un ámbito tan exigente como el deporte competitivo".

Por todo esto, Supde reivindicó el rol del psicólogo del deporte como "parte indispensable de los equipos de trabajo en el fútbol y en todas las disciplinas deportivas del país", y aclaró que el comunicado no intenta "defender un puesto de trabajo", sino sostener que "el bienestar de quienes compiten es el camino hacia el rendimiento, no un obstáculo".

"Un deporte que cuida la salud mental de sus protagonistas es un deporte más fuerte, no uno más lento", enfatizó la agrupación, que llama a las instituciones deportivas uruguayas a "valorar y jerarquizar el trabajo de los psicólogos del deporte", distinguiendo "entre las disciplinas que intervienen en el trabajo con deportistas, cada una con su formación, su alcance y su responsabilidad".