El Canario Álvarez Martínez vuelve a encender los motores: la revancha del delantero que apostó por volver a Sudamérica y al fútbol argentino; mirá el video

El delantero uruguayo Agustín "Canario" Álvarez Martínez fue anunciado de manera oficial este viernes como nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba. El atacante de 25 años llega a la institución albiazul cedido a préstamo por Sassuolo de Italia hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de compra a favor del club argentino.
Tras su irrupción estelar en Peñarol -donde convirtió 34 goles en 90 partidos y cosechó el Campeonato Uruguayo 2021-, el Canario dio el salto al fútbol europeo en 2022.
Sin embargo, su recorrido por el Viejo Continente estuvo marcado por la falta de continuidad debido a lesiones y cesiones por Sampdoria, Elche y recientemente por Monza de la Serie B italiana.
La llegada del Canario Álvarez Martínez a Talleres de Córdoba
Ante este escenario, la oportunidad de retornar a Sudamérica se transformó en la prioridad del Canario Álvarez Martínez para reencontrarse con su mejor nivel futbolístico.
Un factor determinante para concretar su llegada a Talleres de Córdoba fue que el futbolista busca volver a lo que fue en su momento en Peñarol y sentirse importante.
"Vine a Talleres porque es un club maravilloso, con buena gente. Creo que acá puedo volver a demostrar mi mejor versión", destacó Álvarez Martínez en su video de bienvenida.
Con el respaldo del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y la necesidad de sumar peso en el área rival, la llegada del delantero de la selección uruguaya representa una apuesta fuerte de la dirigencia albiazul para volver a pelear en los puestos de vanguardia del fútbol argentino.