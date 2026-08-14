MSP abrirá 15 mil nuevos cupos el lunes para vacunar contra el meningococo a niños de entre 9 y 15 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la apertura de 15 mil nuevos cupos , distribuidos entre Montevideo y Canelones, para vacunar a niños de 9 a 15 años contra el meningococo durante la jornada nacional que se llevará adelante el jueves 20 .

La agenda abrirá el próximo lunes 17 de agosto a las 12:30 . Se puede acceder a través de este enlace .

Para Montevideo se abrirán 10 mil cupos para agendar la vacunación para la jornada nacional que se prevé para el próximo jueves 20 de agosto , con vacunatorios en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Auditorio Nacional del Sodre , informó el MSP en un comunicado.

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Los restantes 5 mil cupos se abrirán desde el lunes pero para Canelones . En el caso de este departamento las vacunaciones se harán también el jueves pero en 11 vacunatorios que estarán funcionando en simultáneo.

Estos dos no serán los únicos departamentos en los que se celebrará la jornada nacional de vacunación (que se extenderá en todo el territorio), pero sí será en ellos donde se requerirá agenda previa.

La cartera explicó que esto último se debe al "volumen de población comprendida en la estrategia en ambos departamentos y permitirá ordenar la concurrencia a los diferentes puntos de vacunación".

Pese a que estos 15 mil cupos que se abrirán el lunes son para vacunar a los niños y adolescentes el jueves 20 en Montevideo y Canelones, el MSP recordó que la agenda digital sigue abierta y que "la disponibilidad de cupos y lugares de vacunación se actualiza todos los días, a medida que se incorporan nuevos cupos en los distintos puntos del país".

Por otra parte, desde la semana del 24 de agosto se continuará con la vacunación en escuelas y liceos, "comenzando por aquellos centros en los que se identifican mayores dificultades de acceso para la vacunación".

Meningococo en Uruguay

En lo que va del año murieron 7 personas por enfermedades causadas por esta bacteria, cuyas manifestaciones más graves son la meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal) o la septicemia (infección generalizada que puede provocar la muerte).

La vacuna contra el meningococo del grupo B (conocida como MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

Pero en julio del año pasado se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

Hoy, entonces, la vacunación con cupos está apuntando a la población de entre 9 y 15 años, pese a que el MSP ha dicho que el objetivo final es vacunar a todos quienes estén entre los 2 y 18 años.

Por ahora se prioriza a los adolescentes porque son quienes suelen transmitir más la infección.

La directora general de Salud, Laura Llambí, dijo recientemente en una entrevista con El Observador que los más pequeños pueden desarollar los cuadros más graves, pero son los adolescentes quienes más la transmiten.

"Los adolescentes no necesariamente van a tener los cuadros más graves, pero tienen la característica de poder diseminar sin enfermarse. Tiene que ver con la movilidad de los adolescentes, con el contacto social", argumentó.

Llambí sostuvo que el objetivo final es alcanzar una inmunidad de rebaño, pero que para ello se podrían necesitar "varias semanas o meses".