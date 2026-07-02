MSP dará una conferencia sobre la enfermedad meningocócica tras aumento de casos y muertes: qué síntomas mirar y cuándo consultar

El Ministerio de Salud Pública (MSP) brindará este jueves a las 11:00 una conferencia de prensa sobre la enfermedad meningocócica , en un contexto de aumento de casos y luego de que la cartera confirmara el quinto fallecimiento por esta bacteria en lo que va de 2026 .

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En las últimas horas la secretaría de Estado intensificó una campaña pública para informar sobre los síntomas de la enfermedad, la importancia de consultar a tiempo y las medidas de prevención.

La convocatoria llega pocos días después de que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , informara la muerte de un niño por meningococo.

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El lunes, la ministra confirmó que un laboratorio especializado verificó que el fallecimiento del niño fue causado por meningococo, lo que elevó a cinco las muertes registradas este año por esta bacteria.

"Es una enfermedad potencialmente grave, por eso estamos dándole seguimiento desde la Dirección de Epidemiología caso a caso", afirmó Lustemberg.

La jerarca señaló además que durante la actual semana epidemiológica se registra un aumento de casos respecto al año pasado, aunque aclaró que la situación todavía no supera los niveles observados en 2024.

Según explicó, el serogrupo que más está circulando es el meningococo C, responsable de alrededor del 70% de los fallecimientos registrados.

En ese marco, recordó que entre el 7 y el 9 de julio se desarrollarán jornadas nacionales de inmunización e instó a las familias a verificar que los niños tengan las vacunas correspondientes al día.

Qué síntomas requieren consulta inmediata

En paralelo, el MSP comenzó a difundir una campaña que advierte que la enfermedad puede evolucionar en pocas horas y que no siempre aparecen todos los síntomas.

La cartera recomienda consultar de inmediato si una persona presenta fiebre junto con alguno de estos signos:

dolor intenso de cabeza

vómitos repetidos

rigidez de nuca

somnolencia

molestias con la luz

dolor en piernas o espalda o dificultad para caminar

erupciones en la piel, manchas rojas, hematomas o cambios en la coloración de la piel

disminución de la cantidad de orina

Además, el MSP enfatiza que esperar a que aparezcan manchas en la piel puede ser un error, ya que no todos los pacientes las presentan. Si el estado general empeora rápidamente o la evolución genera preocupación, la recomendación es consultar sin demora.

Cómo reconocer la enfermedad en bebés

En los bebés la enfermedad puede manifestarse de forma diferente. Entre las principales señales de alerta, el ministerio menciona:

llanto persistente e irritabilidad

dificultad para despertarse o seguir con la mirada

rechazo del alimento

respiración rápida o con quejido

menos pañales mojados

manchas rojas u otros cambios en la coloración de la piel

Cómo se contagia el meningococo

El meningococo es una bacteria que puede provocar meningitis o una enfermedad invasiva grave con shock séptico, conocida como púrpura fulminante. En algunos casos también puede causar artritis o neumonía.

El contagio ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias de una persona infectada, especialmente mediante besos, tos, estornudos o la convivencia estrecha, así como por compartir utensilios como vasos o cubiertos.

El período de incubación suele ser de cuatro días, aunque puede variar entre dos y diez.

Medidas de prevención

Como forma de reducir el riesgo de enfermedad, el MSP recomienda:

mantener al día las vacunas indicadas;

lavarse frecuentemente las manos;

ventilar los ambientes;

evitar el humo del tabaco;

preferir actividades en espacios abiertos.

Se espera que durante la conferencia de este jueves el MSP brinde una actualización de la situación epidemiológica y anuncie nuevas medidas vinculadas a la prevención y el control de la enfermedad.