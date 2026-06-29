Un niño murió por meningococo y ya son cinco los fallecimientos por esta bacteria en 2026

El Ministerio de Salud Pública registró la muerte de un niño por la bacteria del meningococo , que se convirtió en el quinto fallecimiento de lo que va del año a causa de esta infección.

Un laboratorio especializado confirmó que se trataba de esta bacteria y la ministra Cristina Lustemberg informó de la situación en rueda de prensa. "En una enfermedad que es potencialmente grave , por eso estamos dándole seguimiento desde la Dirección de Epidemiología caso a caso ", dijo este lunes la secretaria de Estado.

En lo que va de esta semana epidemiológica "hay un aumento" con respecto a los números del año pasado , pero "no así con el año 2024, que el aumento era más notorio", según la ministra.

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"El que más esta predominando es el meningococo C , que es el que en un 70% está vinculado a los fallecimientos ", dijo la jerarca en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

A su vez, recordó que entre el martes 7 y jueves 9 de julio van a realizar una inmunizaciones a nivel nacional y llamó a las familias que tengan niños a que corroboren "que tengan la vacunación al día".

Qué es el meningococo, síntomas y cómo se contagia

El meningococo es una enfermedad causada por la bacteria que lleva el mismo nombre y cuya presentación clínica puede consistir en meningitis o como una "enfermedad invasiva con shock séptico (también conocida como púrpura fulminante)". También puede manifestarse como artritis o neumonía.

El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe, desde una persona infectada.

La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de cuatro días, pero puede oscilar entre dos y diez días.

La susceptibilidad para enfermar es baja y disminuye con la edad; esto explica que, a pesar de la mayor proporción portadores en adolescentes, los casos son menos.

Como la presentación clínica puede ser inespecífica, se recomienda prestar atención a los signos y síntomas generales que pueden corresponder al inicio de una sepsis o shock séptico bacteriano como: