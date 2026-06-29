Un niño murió por meningococo y ya son cinco los fallecimientos por esta bacteria en 2026

El Ministerio de Salud Pública registró la muerte de un niño por la bacteria del meningococo, que se convirtió en el quinto fallecimiento de lo que va del año a causa de esta infección.
Un laboratorio especializado confirmó que se trataba de esta bacteria y la ministra Cristina Lustemberg informó de la situación en rueda de prensa. "En una enfermedad que es potencialmente grave, por eso estamos dándole seguimiento desde la Dirección de Epidemiología caso a caso", dijo este lunes la secretaria de Estado.
En lo que va de esta semana epidemiológica "hay un aumento" con respecto a los números del año pasado, pero "no así con el año 2024, que el aumento era más notorio", según la ministra.
"El que más esta predominando es el meningococo C, que es el que en un 70% está vinculado a los fallecimientos", dijo la jerarca en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.
A su vez, recordó que entre el martes 7 y jueves 9 de julio van a realizar una inmunizaciones a nivel nacional y llamó a las familias que tengan niños a que corroboren "que tengan la vacunación al día".
Qué es el meningococo, síntomas y cómo se contagia
El meningococo es una enfermedad causada por la bacteria que lleva el mismo nombre y cuya presentación clínica puede consistir en meningitis o como una "enfermedad invasiva con shock séptico (también conocida como púrpura fulminante)". También puede manifestarse como artritis o neumonía.
El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe, desde una persona infectada.
La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de cuatro días, pero puede oscilar entre dos y diez días.
La susceptibilidad para enfermar es baja y disminuye con la edad; esto explica que, a pesar de la mayor proporción portadores en adolescentes, los casos son menos.
Como la presentación clínica puede ser inespecífica, se recomienda prestar atención a los signos y síntomas generales que pueden corresponder al inicio de una sepsis o shock séptico bacteriano como:
- mal aspecto general, sensación de que el niño no está bien
- fiebre en especial con chuchos o sensación de mucho frío
- confusión o desorientación
- vómitos persistentes
- dificultad para respirar
- frecuencia cardíaca rápida o presión arterial baja
- cambios de coloración en la piel (palidez, color morado o aspecto marmóreo)
- dolores corporales inespecíficos sobre todo en miembros
- piel húmeda o sudorosa
- aparición de manchas puntiformes rojas que no desaparecen a la presión con el dedo (petequias), o de hematomas (machucones).