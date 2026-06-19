Un niño 4 de años está internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo: fue trasladado desde Soriano

Un niño de 4 años que contrajo meningococo está internado en el Hospital Pereira Rossell.
Según informó Subrayado, el niño fue trasladado de urgencia desde Soriano.
Qué es el meningococo, síntomas y cómo se contagia
La información del Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que el meningococo es una enfermedad causada por la bacteria que lleva el mismo nombre y cuya presentación clínica puede consistir en meningitis o como una "enfermedad invasiva con shock séptico (también conocida como púrpura fulminante)". También puede manifestarse como artritis o neumonía, agrega el ministerio.
El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe, desde una persona infectada.
La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días.
La susceptibilidad para enfermar es baja y disminuye con la edad; esto explica que, a pesar de la mayor proporción portadores en adolescentes, los casos son menos.
Como la presentación clínica puede ser inespecífica, se recomienda prestar atención a los signos y síntomas generales que pueden corresponder al inicio de una sepsis o shock séptico bacteriano como:
- mal aspecto general, sensación de que el niño no está bien
- fiebre en especial con chuchos o sensación de mucho frío
- confusión o desorientación
- vómitos persistentes
- dificultad para respirar
- frecuencia cardíaca rápida o presión arterial baja
- cambios de coloración en la piel (palidez, color morado o aspecto marmóreo)
- dolores corporales inespecíficos sobre todo en miembros
- piel húmeda o sudorosa
- aparición de manchas puntiformes rojas que no desaparecen a la presión con el dedo (petequias), o de hematomas (machucones).