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Un niño 4 de años está internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo: fue trasladado desde Soriano

El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe, desde una persona infectada

19 de junio de 2026 18:55 hs
Fachada del hospital pediátrico Pereira Rossell

Fachada del hospital pediátrico Pereira Rossell

Camilo dos Santos

Un niño de 4 años que contrajo meningococo está internado en el Hospital Pereira Rossell.

Según informó Subrayado, el niño fue trasladado de urgencia desde Soriano.

Qué es el meningococo, síntomas y cómo se contagia

La información del Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que el meningococo es una enfermedad causada por la bacteria que lleva el mismo nombre y cuya presentación clínica puede consistir en meningitis o como una "enfermedad invasiva con shock séptico (también conocida como púrpura fulminante)". También puede manifestarse como artritis o neumonía, agrega el ministerio.

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El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe, desde una persona infectada.

La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días.

La susceptibilidad para enfermar es baja y disminuye con la edad; esto explica que, a pesar de la mayor proporción portadores en adolescentes, los casos son menos.

Como la presentación clínica puede ser inespecífica, se recomienda prestar atención a los signos y síntomas generales que pueden corresponder al inicio de una sepsis o shock séptico bacteriano como:

  • mal aspecto general, sensación de que el niño no está bien
  • fiebre en especial con chuchos o sensación de mucho frío
  • confusión o desorientación
  • vómitos persistentes
  • dificultad para respirar
  • frecuencia cardíaca rápida o presión arterial baja
  • cambios de coloración en la piel (palidez, color morado o aspecto marmóreo)
  • dolores corporales inespecíficos sobre todo en miembros
  • piel húmeda o sudorosa
  • aparición de manchas puntiformes rojas que no desaparecen a la presión con el dedo (petequias), o de hematomas (machucones).

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