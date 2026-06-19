Un niño 4 de años está internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo: fue trasladado desde Soriano

Un niño de 4 años que contrajo meningococo está internado en el Hospital Pereira Rossell .

Según informó Subrayado, el niño fue trasladado de urgencia desde Soriano .

La información del Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que el meningococo es una enfermedad causada por la bacteria que lleva el mismo nombre y cuya presentación clínica puede consistir en meningitis o como una " enfermedad invasiva con shock séptico (también conocida como púrpura fulminante)". También puede manifestarse como artritis o neumonía , agrega el ministerio.

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El modo de contagio radica en el contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de fosas nasales o faringe , desde una persona infectada.

La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días.

La susceptibilidad para enfermar es baja y disminuye con la edad; esto explica que, a pesar de la mayor proporción portadores en adolescentes, los casos son menos.

Como la presentación clínica puede ser inespecífica, se recomienda prestar atención a los signos y síntomas generales que pueden corresponder al inicio de una sepsis o shock séptico bacteriano como: