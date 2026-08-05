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Ciclón extratropical: Inumet prevé que "lo más intenso" se dé en la noche del jueves y madrugada del viernes

El ciclón extratropical traerá vientos persistentes e intensos, con rachas que podrán estar entre los 100 y 120 kilómetros por hora

5 de agosto de 2026 19:23 hs
Imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Imagen ilustrativa de archivo. 

Archivo El Observador

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó la llegada de un ciclón extratropical para este jueves 6 de agosto en las zonas ubicadas al sur del Río Negro, sobre todo aquellas costeras.

"Lo más intenso lo estamos pronosticando para la noche y la madrugada del viernes", sostuvo en rueda de prensa Natalí Bentancor, meteoróloga de Inumet.

Este ciclón extratropical traerá vientos persistentes e intensos, con rachas que podrán estar entre los 100 y 120 kilómetros por hora.

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Si bien es posible que el ciclón incluya lluvias, no se esperan acumulados significativos durante este fenómeno al sur del Río Negro.

Sí se esperan para el fenómeno de tormentas muy fuertes y puntualmente severas que ingresarán al territorio desde el litoral oeste y se desplazarán hacia el centro y norte del país. Pero este fenómeno está pronosticado para la mañana del jueves.

De todas formas, Inumet emitió un aviso especial a la población por ambos fenómenos y adelantó que se emitirá una alerta meteorológica de forma anticipada de color naranja.

Con esta desmejora se prevé un posterior descenso de las temperaturas, aunque Bentancor dijo que no será "tan significativo".

Para el fin de semana ya no se esperan precipitaciones.

El aviso especial de Inumet por tormentas y un ciclón extratropical

Las tormentas del jueves que comenzarán a la mañana afectarán principalmente al litoral oeste, el centro y norte del país, aunque se espera que durante la jornada se produzcan precipitaciones en todo el territorio.

Los acumulados de lluvia esperados por el organismo oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, pero podrían ser superados "de forma puntual".

Como es habitual con este tipo de fenómenos, en las zonas de tormenta se podrá registrar caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Para la tarde del jueves Inumet espera que aumente el viento "debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este".

"Este evento afectará al sur del Río Negro, principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas entre 70 y 100 km/h, ocasionalmente superiores", advirtió Inumet.

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