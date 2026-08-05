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La razón por la que Kevin Rodríguez está afuera de las convocatorias de Peñarol desde que se retomó la disputa del Torneo Intermedio

Mirá por qué el lateral juvenil de Peñarol, Kevin Rodríguez, no entró en ninguna convocatoria desde que se retomó la disputa del Torneo Intermedio

5 de agosto de 2026 19:31 hs
Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

El lateral de Peñarol Kevin Rodríguez quedó afuera de la convocatoria de los aurinegros que este miércoles juegan con Wanderers la final del Torneo Intermedio.

No se trata de una situación novedosa. Desde que se retomó la disputa del Intermedio, tras el parate por el Mundial 2026, Rodríguez ha estado sistemáticamente afuera de los convocados por Diego Aguirre.

El consejero Marcelo Solomita explicó la situación: "Kevin es uno de los jugadores que se analiza junto a su representante una salida porque tiene intención de que juegue y es una opción que salga a préstamo, por eso no estuvo en estas últimas convocatorias".

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En diálogo con Carve Deportiva, Solomita agregó: "Está sujeto a lo que pase con Brian Barboza, está atado a eso"

Barboza tiene chances de emigrar y su representante Pablo Bentancur busca colocarlo en el exterior.

Peñarol está dispuesto a venderlo pero pretende que se quede hasta fin de año jugando en el club.

"Tuvimos sondeos, recibimos algún mensaje de interés, el representante de él y de Leandro Umpiérrez trabaja en sus salidas, pero hoy no hay un avance o una situación en la que el jugador esté por salir", aclaró Solomita, quien integra la Comisión de Pases y Contrataciones.

La dirigencia de Peñarol, tal como informó Referí el 16 de julio, se plantó en frenar la posible contratación de un lateral derecho extranjero (Juan Barinaga) por entender que el puesto está cubierto con tres jugadores de la casa: Barboza, Rodríguez e Ignacio Alegre.

La posible salida de Rodríguez, a préstamo, está entonces atada a la chance que tiene de emigrar Barboza y a lo que defina luego Diego Aguirre en consenso con el presidente Ignacio Ruglio, el director deportivo Marcelo Rodríguez, la Comisión de Pases y Contrataciones y también el consejo directivo que en los meses previos a las elecciones votará por sí o por no todas las contrataciones del semestre.

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