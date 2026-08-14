Meteorólogo advirtió por un Niño "muy potente" y alertó que las infraestructuras de Sudamérica "no están preparadas"

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el próximo lunes se registrarán “lluvias importantes” en todo Uruguay y señaló que existe la posibilidad de que se produzcan tormentas, en un escenario marcado por un rápido aumento de las temperaturas.

“El lunes se generalizan” las lluvias, explicó Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10), donde indicó que las primeras precipitaciones comenzarán hacia el final del domingo en el norte del país.

“Hay un fenómeno que empieza a gestarse que es muy rápido y que es el ascenso de la temperatura. Cuando hay ascenso de temperatura, las condiciones para la formación de tormentas, de efecto severo, pueden llegar a darse y es lo que va a ocurrir el domingo ”, anunció el meteorólogo en declaraciones a Subrayado.

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Según explicó, durante el domingo las lluvias comenzarán sobre el final de la jornada en el norte y el lunes alcanzarán a todo el territorio nacional .

La advertencia de Cisneros por El Niño

Cisneros también se refirió al fenómeno de El Niño y señaló que, de acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se espera un evento particularmente intenso, con posibles consecuencias para América del Sur.

“Está muy complicado. El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central ya está cercana a los 2° sobre lo que es la superficie y, desde lo que es la superficie 300 metros hacia abajo, el calentamiento es muy importante, muy relevante. Se espera que sea uno de los fenómenos del Niño más potentes”, explicó.

El meteorólogo sostuvo que las consecuencias del fenómeno pueden ser diferentes según la región, con inundaciones en algunos puntos y episodios de frío intenso y nevadas en otros.

“Ya está manifestándose en la zona patagónica con importantes nevadas, esto va a generar muchos inconvenientes y en nuestra región lo que se prevé son fenómenos meteorológicos intensos e indudablemente con mucha lluvia”, agregó.

Cisneros advirtió además sobre la capacidad de respuesta de los países sudamericanos frente a los eventos meteorológicos que, según señaló, podrían registrarse durante los próximos meses. Afirmó que las infraestructuras de la región no están preparadas para soportar fenómenos de la magnitud que se espera.