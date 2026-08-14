Imputaron a un hombre por reiterados abusos sexuales contra la hija de su pareja, una mujer declarada incapaz

La Justicia formalizó a un hombre de 51 años por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado contra una mujer de 30 años declarada como incapaz en La Paloma, informó la Jefatura de Policía de Rocha .

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La investigación comenzó tiempo atrás a partir de la denuncia presentada por la madre de la presunta víctima. La mujer denunció un posible abuso sexual contra su hija de 30 años, quien fue declarada incapaz y se encuentra bajo su tutela . El denunciado era en ese momento pareja de la madre.

Tras la denuncia se dio intervención a la Fiscalía y a la Justicia, que dispusieron diferentes diligencias, entre ellas tomar declaración al indagado, activar el protocolo de abuso sexual y coordinar la intervención de un médico forense para la víctima.

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También se establecieron medidas de protección, que incluyeron la prohibición de comunicación, acercamiento y relacionamiento en un radio de 500 metros durante 180 días .

Detuvieron al hombre y la Justicia dispuso su formalización

La investigación continuó y, tras nuevas actuaciones, el hombre fue detenido por orden judicial.

Luego de las instancias correspondientes, el Juzgado Letrado de 6° Turno de Rocha dispuso su formalización por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado.

Como medidas cautelares, la Justicia determinó que el hombre deberá cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas.

También dispuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la presunta víctima y su madre en un radio de 500 metros.

Además, se resolvió la suspensión del ejercicio de la patria potestad y guarda, así como su inhabilitación provisoria para ejercer funciones públicas o privadas en las áreas de educación y salud y en todas aquellas actividades que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Las medidas fueron establecidas por un plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.