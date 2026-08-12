Un hombre de 80 años murió luego de embestir a una vaca suelta, despistar y chocar contra una alcantarilla

Un hombre de 80 años murió en la noche de este martes luego de que la camioneta que conducía chocara contra una vaca que se encontraba suelta en la Ruta 39 , en el departamento de Maldonado, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El siniestro ocurrió sobre las 20:00 a la altura del kilómetro 23 de la mencionada carretera. Según la información primaria, el vehículo circulaba de sur a norte, en dirección a la ciudad de Aiguá , cuando embistió al animal que se encontraba sobre la vía de circulación.

A raíz del impacto, la camioneta cambió de senda, despistó y terminó chocando contra una alcantarilla .

Investigan homicidio de un hombre de 38 años en Pando: testigo asegura que habrían intentado dispararle a él

Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

El conductor, que era el único ocupante del vehículo , murió como consecuencia del siniestro.

El vacuno murió y su propietario fue identificado

El vacuno también murió en el lugar producto del impacto. Según informó posteriormente Policía Caminera, el animal tenía caravana y su propietario ya fue identificado.

Las actuaciones por el hecho quedaron a cargo de personal de la Seccional 2ª de San Carlos.

Pese al siniestro, la ruta permaneció liberada en todo momento, indicó Caminera.