Un hombre de 53 años fue condenado por abusar de la nieta de su pareja, una niña de cinco años, en Canelones

La Justicia imputó a un hombre de 53 años por la presunta autoría de reiterados delitos de abuso sexual agravados contra la nieta de su pareja, una niña de 5 años al momento de los hechos, sucedidos en la jurisdicción de la Seccional 30 de la ciudad de 18 de Mayo, Canelones. Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por un plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

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La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el 14 de mayo de 2021 por la madre de la víctima, una mujer de 25 años. La formulación de la denuncia ocurrió luego de que la niña le relatara que el acusado la llevaba al patio trasero de la vivienda para exhibirle sus partes íntimas y obligarla a tocarlas. Según la declaración de la víctima, este tipo de agresiones se habían repetido en varias oportunidades.