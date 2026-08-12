La Justicia imputó a un hombre de 53 años por la presunta autoría de reiterados delitos de abuso sexual agravados contra la nieta de su pareja, una niña de 5 años al momento de los hechos, sucedidos en la jurisdicción de la Seccional 30 de la ciudad de 18 de Mayo, Canelones. Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por un plazo de 180 días mientras continúa la investigación.
Un hombre de 53 años fue condenado por abusar de la nieta de su pareja, una niña de cinco años, en Canelones
La denuncia ocurrió luego de que la niña le dijera a su madre que el acusado la llevaba al patio trasero de la vivienda, donde cometía los abusos