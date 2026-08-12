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Día del Centro: estacionamiento tarifado en Centro, Cordón y Ciudad Vieja será gratuito este jueves y viernes

Las tres horas de estacionamiento gratuito deberán utilizarse de forma consecutiva y, una vez cumplido ese plazo, comenzará a cobrarse el tiempo adicional

12 de agosto de 2026 8:27 hs
Este jueves y viernes el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Este jueves y viernes el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Gatson Britos

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que habrá tres horas de estacionamiento tarifado gratuito este jueves 13 y viernes 14 de agosto en Centro, Cordón y Ciudad Vieja, con motivo de una nueva edición del Día del Centro.

La actividad comercial correspondiente a agosto se extenderá durante tres jornadas, desde el jueves 13 hasta el sábado 15, aunque el beneficio para estacionar regirá únicamente durante jueves y viernes.

Según informó la comuna, las tres horas gratuitas comenzarán a contabilizarse desde el momento en que se inicia el ticket de estacionamiento. Una vez transcurrido ese período, se cobrarán los minutos posteriores.

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La comuna capitalina aclaró, además, que el beneficio deberá utilizarse de forma consecutiva. Esto significa que las tres horas no podrán fraccionarse para ser utilizadas en distintos momentos de una misma jornada.

La medida alcanza las zonas de estacionamiento tarifado de Centro, Cordón y Ciudad Vieja y forma parte de los beneficios previstos por el Día del Centro.

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