Día del Centro: las fechas de julio en las que habrá estacionamiento gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

El jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio se celebrará una nueva edición del Día del Centro, una iniciativa que ofrecerá promociones y descuentos en los comercios de Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

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Además de las ofertas comerciales, quienes concurran en vehículo podrán acceder a un beneficio especial: el jueves 9 y el viernes 10 el estacionamiento tarifado será gratuito durante las primeras tres horas.

La Intendencia de Montevideo informó que el beneficio comenzará a contabilizarse desde el inicio del ticket de estacionamiento. Una vez transcurridas las tres horas sin costo, los minutos adicionales se cobrarán con la tarifa habitual.

La comuna aclaró además que las tres horas deben utilizarse de forma continua, por lo que no podrán fraccionarse para ser usadas en distintos momentos del día.