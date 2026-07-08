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Día del Centro: las fechas de julio en las que habrá estacionamiento gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo (IM) recordó que el beneficio comenzará a contabilizarse desde el inicio del ticket de estacionamiento

8 de julio de 2026 8:58 hs
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado Gatson Britos

El jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio se celebrará una nueva edición del Día del Centro, una iniciativa que ofrecerá promociones y descuentos en los comercios de Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

Además de las ofertas comerciales, quienes concurran en vehículo podrán acceder a un beneficio especial: el jueves 9 y el viernes 10 el estacionamiento tarifado será gratuito durante las primeras tres horas.

La Intendencia de Montevideo informó que el beneficio comenzará a contabilizarse desde el inicio del ticket de estacionamiento. Una vez transcurridas las tres horas sin costo, los minutos adicionales se cobrarán con la tarifa habitual.

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La comuna aclaró además que las tres horas deben utilizarse de forma continua, por lo que no podrán fraccionarse para ser usadas en distintos momentos del día.

Los detalles de las promociones y descuentos disponibles durante la actividad pueden consultarse en la plataforma Paseo Centro.

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