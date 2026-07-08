Un grupo de jóvenes que realizaba una búsqueda con imanes en un arroyo terminó "pescando" una moto robada hace 10 años

En las últimas horas, un grupo de jóvenes que realizaban actividades de búsqueda de objetos con imanes en las aguas del arroyo Conventos encontró una moto que había sido denunciada como robada en 2016 , informó la jefatura de Policía de Cerro Largo en un comunicado.

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Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se dirigieron al lugar y allí se encontraron con los jóvenes, quienes les indicaron que habían localizado la moto de manera "fortuita" .

En este marco, los agentes procedieron con las tareas de extracción y aseguramiento del vehículo para su traslado .

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Según la información oficial, la motocicleta encontrada se trataría de una Winner, modelo Strong .

Luego de sacarla del agua los efectivos procedieron a llevarla a la seccional policial más cercana, donde realizaron los relevamientos técnicos.

Allí, al revisar la numeración y los datos de la moto en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), constataron que sobre el vehículo había una denuncia por hurto radicada el 29 de agosto de 2016.

En este marco, la Fiscalía departamental de Turno ordenó la "entrega inmediata" del birrodado al "legítimo propietario".