Piloto explicó por qué el avión de Latam que perdió un motor voló durante más de una hora antes de volver a Carrasco

El avión de Latam que este jueves debió regresar al Aeropuerto de Carrasco tras sufrir la ingestión de aves en uno de sus motores permaneció alrededor de una hora y media sobrevolando el Río de la Plata antes de aterrizar. Lejos de responder a una falla adicional, esa maniobra formó parte del procedimiento previsto para este tipo de emergencias , explicó a El Observador el piloto Diego "Tatín" López.

El especialista señaló que la aeronave despegó con un solo motor operativo luego del impacto con las aves y que permaneció en el aire para consumir combustible hasta alcanzar el peso adecuado para aterrizar con seguridad .

El incidente ocurrió pocos instantes después del despegue rumbo a Lima, cuando el Airbus A320 ya había superado la velocidad de decisión de despegue, conocida en aviación como V1 , el punto a partir del cual un despegue ya no puede interrumpirse de forma segura.

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"El avión continúa su despegue y, luego de esa velocidad, tiene una ingestión de pájaros" , explicó López. Según indicó, las aves ingresaron a una de las turbinas, provocando daños que obligaron a apagar ese motor.

A partir de ese momento, la aeronave continuó el vuelo con un solo motor en funcionamiento. "Esto confirma, como siempre, que el avión puede volar sin ningún problema con un motor operativo y otro inoperativo. Lo demuestra perfectamente, ya que voló una hora y media sin ningún problema", afirmó el piloto, conocido en TikTok como @diegoldh1.

Por qué el avión no aterrizó inmediatamente

López explicó que el Airbus A320 había despegado con el combustible necesario para cubrir el vuelo hasta Lima y, por lo tanto, superaba el peso máximo permitido para aterrizar.

El piloto recordó que los aviones comerciales tienen un peso máximo de despegue y otro, menor, para el aterrizaje, debido a las mayores exigencias estructurales que implica el contacto con la pista.

Como el Airbus A320 no cuenta con un sistema para liberar combustible en vuelo, la tripulación debió permanecer aproximadamente una hora y media sobrevolando el Río de la Plata para consumir combustible hasta alcanzar un peso seguro.

"Es como salir a dar una vuelta de pista para quemar combustible", ejemplificó. Recién entonces la aeronave inició el regreso al Aeropuerto de Carrasco, donde aterrizó sin inconvenientes y bajo los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

López insistió en que el episodio demuestra la capacidad de los aviones comerciales para operar con un solo motor. "Todos los aviones tienen la capacidad de volar con un motor inoperativo. Está bueno aclararlo porque muchas veces genera preocupación entre los pasajeros", sostuvo.

El piloto agregó que, aunque este tipo de incidentes no son habituales, forman parte de los escenarios para los que las aeronaves y las tripulaciones están preparadas.

El video en el que un ave impactó contra el motor

Un video grabado por uno de los pasajeros registró el momento en que el avión de Latam, que había despegado desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Lima, sufrió la ingesta de un ave en uno de sus motores.

Las imágenes muestran el despegue de la aeronave y, apenas unos segundos después, una explosión y un destello de fuego en el motor derecho. A pesar del impacto, el avión continuó su ascenso mientras la tripulación activaba los procedimientos previstos para este tipo de emergencias.

Según informó Latam, la ingesta del ave provocó daños en el motor 2, por lo que el comandante declaró la emergencia y resolvió regresar al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes. A bordo viajaban alrededor de 160 pasajeros, que descendieron con normalidad y sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, la aerolínea informó que el avión será sometido a una inspección técnica y que los pasajeros iban a ser reubicados para continuar su viaje hacia Lima.

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Así se vio el incidente desde la perspectiva de una pasajera en el momento en el que el avión estaba en “rotación” en plena carrera de despegue desde el Aeropuerto de Carrasco en este jueves, en la aeronave que iba con destino a Lima… https://t.co/5d5cV6MnO9 pic.twitter.com/LBzj1NRp1e — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) July 2, 2026

Las medidas para evitar choques con aves

Consultado sobre la ingestión de aves, López señaló que el Aeropuerto de Carrasco cuenta con diversos sistemas para reducir ese riesgo.

Entre ellos mencionó el uso de halcones entrenados para ahuyentar pájaros, dispositivos pirotécnicos especiales y emisiones de sonidos de alerta cuando la torre de control detecta una concentración importante de aves cerca de las cabeceras de pista.

"A pesar de todas esas medidas, estas cosas pueden pasar. Es como cualquier accidente: uno toma todas las precauciones posibles y aun así puede ocurrir", dijo.

De hecho, aseguró que hacía mucho tiempo que no se registraba un episodio de este tipo en Carrasco y que se trató del primero del año.

Tras el aterrizaje, la aeronave quedó fuera de servicio para ser sometida a una inspección técnica que determinará el alcance de los daños ocasionados en la turbina.

Según López, dependiendo del resultado de esa revisión, el motor podrá ser reparado o directamente reemplazado, una operación que puede implicar un costo de varios millones de dólares.

Mientras tanto, la compañía envió otra aeronave para completar el vuelo hacia Lima. Los pasajeros retomaron el viaje durante la madrugada, una vez que estuvo disponible el nuevo avión.

El piloto recordó además que hace aproximadamente una semana y media otro avión de Latam sufrió una ingestión de aves en Puerto Montt, Chile, y también debió regresar al aeropuerto de origen, aunque aclaró que se trató de una coincidencia y que estos episodios continúan siendo poco frecuentes.