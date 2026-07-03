Gobierno busca cambiar ley para que personas puedan recibir un pago al entregar envases no retornables

Los uruguayos están acostumbrados desde hace años a pagar cada vez que compran una bebida que tiene un envase retornable un monto extra que saben que luego les devolverán si llevan ese mismo envase vacío a cualquier otro comercio.

El mecanismo está aceitado, funciona correctamente y ha llevado a las autoridades –hace ya un tiempo– a convencerse de que es necesario dar un paso más y aumentar la recuperación de los otros envases , los “no retornables” o también conocidos como “de un solo uso”.

Ese convencimiento quedó plasmado en resoluciones del Ministerio de Ambiente del 2021 que dispusieron la creación de un plan junto a las empresas privadas para instalar un sistema denominado de “depósito, devolución y reembolso” que emulará lo que ocurre con los retornables.

Histórico: las 19 intendencias y el Plan Vale lograron la cobertura en todo el territorio para reutilizar envases no retornables

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , ha dicho que este plan es uno de los más “importantes” del país ya que genera un “nuevo modelo de residuos, cambia la forma en que disponemos los envases y reduce la contaminación por plásticos ”.

El objetivo era pasar –en cinco años– de recuperar el 3,7% de los envases que hay en el mercado a más del 50% mediante el pago a las personas. Sin embargo, la puesta en marcha del plan –llamado Vale– se demoró y autoridades y empresarios estiman ahora que el nuevo mecanismo estará disponible a fines de 2027.

Con esa ventana de tiempo, el Ministerio de Ambiente aprovechó la rendición de cuentas de este año para introducir un cambio en la ley general de envases –que es la que sustenta toda la operativa– tras identificar una inconsistencia que iba a generar dificultades prácticas.

La modificación supone eliminar cuatro palabras (“como depósito o seña”) del tercer inciso del artículo 6 de la ley e introducir el siguiente párrafo: “cuando el consumidor retorne voluntariamente el envase, el comerciante le entregará el monto correspondiente al mismo en el momento de la devolución, en efectivo o mediante un ticket o vale para realizar compras en el establecimiento comercial, que no podrá tener vencimiento”.

Ambiente justificó la propuesta señalando que el reembolso al consumidor, ya sea en efectivo o vale para consumos en el comercio, es “clave para estimular el retorno del envase al canal de venta”.

A su vez, informó que estaba trabajando con los comercios en un “mecanismo” en que el reembolso al consumidor “no necesariamente coincide con el comercio donde se le cobró el envase” por lo que la figura “no sería de depósito”.

“La norma le daba tratamiento de ‘depósito o seña’, siendo que el mecanismo previsto no se ajusta al concepto jurídico de ambos institutos, sino un precio”, explicó y consideró que “al cobrarse al consumidor la totalidad del precio del contenido y del envase contenedor, lo abonado por este en concepto de envase en ningún caso es seña”.

A juicio del ministerio, la libertad de optar por un sistema de reembolso en efectivo o mediante un vale debe estar “en la esfera del comerciante y no del consumidor”, porque implica disponer de metálico para poder cumplir con el mismo, siendo “inviable hacerlo por medios electrónicos en razón de costos”.

Con el cambio, el resultado esperado es que no se produzcan conflictos entre los comerciantes y consumidores por el reembolso de lo abonado por el envase.

Las resoluciones vigentes establecen que el primer año de funcionamiento se debe llegar al 30% de valorización en el peso global de materiales, con un mínimo del 20%, y al año siguiente al 50% con un mínimo del 35%.

El presidente del plan Vale, Agustín Tassani, dijo a principios de marzo –tras un evento en el que anunciaron US$ 50 millones de inversión para poner en marcha este sistema y otro– que empezará a funcionar “a fines de 2027” y que aún no definieron cuánto se pagará por envase. “Se definirá en conjunto (con el gobierno) para que sea atractivo devolver el envase pero sin que impacte en el consumo”.

“A partir de este segundo semestre vamos a empezar las obras de la planta de consolidación, que es una obra muy grande. Luego lleva tiempo la implementación de la infraestructura en los locales y la logística”, agregó y aseguró que la puesta en marcha será “en todo el país al mismo tiempo”.

La otra "pata" del plan

Además del sistema de reembolso, el plan tiene un sistema de "recuperación selectiva" que funciona desde hace años en conjunto con las intendencias.

Desde el plan Vale dijeron a El Observador que se encuentra en fase de expansión a todo el país ya que está presente en 15 departamentos y ya con firmas comprometidas con los departamentos de Artigas y Colonia el próximo 10 y 16 de julio respectivamente.

En este sentido, el plan se encuentra en una etapa activa de readhesión con las empresas alcanzadas por la normativa vigente en materia de envases y postconsumo. El 14 de agosto habrá una asamblea con todas las empresas adheridas para presentar las condiciones de adhesión. El foco está puesto en seguir informando y aclarando dudas para acompañar a las empresas en el proceso, especialmente a aquellas que no han seguido de cerca la evolución del plan. El encuentro será una instancia clave para poder avanzar en el financiamiento y, por consiguiente, en la implementación de las inversiones necesarias para cumplir con las metas ambientales.