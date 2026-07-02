"No podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes": el mensaje de Orsi por la Rendición de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi , hizo un balance sobre el proyecto de Rendición de Cuentas entregado por el gobierno al Parlamento en las últimas horas y señaló que su administración tiene la "visión ética" de que la economía esté "al servicio de la gente y no al revés" .

"La presentación de la Rendición de Cuentas es el momento en el que un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer. Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor ", comenzó destacando Orsi en un discurso difundido en sus redes sociales.

"No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía. No todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores. Ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones. Nosotros decidimos entrar a los barrios para recomponer el entramado social . Y decidimos salir a buscar uno por uno a quienes duermen en la calle, aunque cueste y duela", añadió después.

En medio de los cruces por los timbres, el directorio de la Caja de Profesionales le pidió una reunión a Orsi

Tras esto, remarcó que las "prioridades" asumidas por su gobierno dejaron hoy "consecuencias" para la sociedad. Entre ellas, un "salario real que está en su nivel más alto en los últimos 50 años" , un ingreso en los hogares que "alcanzó su máximo histórico" , unas jubilaciones "por encima de la inflación" y una inflación que "es la más baja en los últimos 70 años" .

También destacó que "el desempleo bajó" y que "300 personas que estaban viviendo en la calle" hoy están "trabajando". "Eso no es una estadística, es gente que recuperó un lugar que había perdido en nuestra sociedad", expresó.

"En esta rendición, creamos la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, eliminando los laberintos burocráticos. Más de 50.000 niños y niñas van a ingresar en este nuevo sistema, con un aumento promedio de más del 80 % para los más chiquitos. Y una meta clara: bajar 25 % de la pobreza en la infancia. Me comprometí y estamos cumpliendo", subrayó.

En materia de seguridad, Orsi recordó que durante su administración se sumaron ya "300 cargos policiales nuevos" y que lograron un "fortalecimiento" en el sistema penitenciario.

"Sé que muchas de estas cosas todavía no se sienten o no se ven, pero no podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes. Sin autobombo y asumiendo que podemos hacer mejor las cosas", dijo.

"Pero es necesario, además de aceptar que el camino es largo, admitir que ya recorrimos una parte de ese camino. Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político", agregó.

Después, aseguró que "puertas adentro" tomaron "algunas decisiones" de "recortar misiones oficiales, protocolos y reasignar recursos de proyectos que son importantes, pero no prioritarios" porque si le piden a la gente que entienda que los recursos "son escasos", entonces ellos "lo primero" que deben hacer es "aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos hoy".

"Hay una visión ética detrás de estas decisiones, que la economía está al servicio de la gente y no al revés", aseveró el mandatario, y mencionó que espera que el país no vuelva a vivir "épocas en las que pasamos meses sin aumento del salario real".

"Para esto hay que agudizar la inteligencia, escuchar mucho y ser realistas. Tenemos plena conciencia de lo que falta y de los problemas que siguen golpeando duro. La pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda, el trabajo, el vivir con lo justo y la incertidumbre. Pero en el camino hay que valorar los avances", sostuvo.

"Esta Rendición de Cuentas y las últimas iniciativas legales impulsadas son la demostración de que la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad son nuestra prioridad. Lo demostramos con presupuesto y con resultados. Vinimos a gobernar para la gente. Seguimos", cerró.