Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / MERCOSUR

Cumbre del Mercosur: Yamandú Orsi asume este martes como presidente pro tempore del bloque

Sobre las 13:00 se realizará la ceremonia de traspaso formal de la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay

30 de junio de 2026 10:48 hs
Santiago Peña y Yamandú Orsi
Presidencia

Este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi, participa en la 68ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Paraguay, en un evento donde Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque.

La ceremonia oficial de la Cumbre del Mercosur comenzó a las 09:00, con la llegada de los jefes de Estado al Centro de Convenciones de la Conmebol.

Ahora, y desde las 10:30, dieron inicio las intervenciones de los jefes de Estado y de delegación. En primer lugar, se expresan los gobernantes de los Estados parte: Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

Más noticias

Orsi reúne a su Consejo de Ministros para tratar el uso de vehículos militares para patrullaje, Rendición de Cuentas y combustibles de julio

Orsi alineó al gabinete detrás del uso de los blindados militares y envió guiño al FA al aumentar gasto en la Rendición de Cuentas

Luego, participarán los de los Estados asociados (Chile, Ecuador, Panamá, Colombia y Perú) y, finalmente, los invitados especiales (Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán).

En la cumbre también están presentes representantes de India y Japón, pero estos no tienen intervenciones previstas.

Tras esto, y sobre las 13:00, se realizará la ceremonia de traspaso formal de la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay, que liderará el Mercosur hasta diciembre de 2026.

Según la agenda, está previsto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, exponga a la hora 13:10, previo a la foto oficial.

La intervención de Orsi en la cumbre se puede seguir en vivo a continuación:

Las más leídas

Rendición de Cuentas: gobierno quitará US$ 10 millones a Colonización y recortará casi US$ 5 millones en viajes y protocolo

Patrullaje con blindados: Ministerio del Interior advierte que primeros vehículos cedidos por el Ejército no le interesan y procura les den otros

Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro dio el batacazo y eliminó en penales a un candidato

Anestesista Miralles y SMI indemnizaron con US$ 70.000 a la madre de la pediatra que murió por mala praxis

Temas

Yamandú Orsi Cumbre del Mercosur Mercosur

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos