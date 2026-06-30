Cumbre del Mercosur: Yamandú Orsi asume este martes como presidente pro tempore del bloque

Este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi , participa en la 68ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Paraguay , en un evento donde Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque.

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La ceremonia oficial de la Cumbre del Mercosur comenzó a las 09:00, con la llegada de los jefes de Estado al Centro de Convenciones de la Conmebol.

Ahora, y desde las 10:30, dieron inicio las intervenciones de los jefes de Estado y de delegación. En primer lugar, se expresan los gobernantes de los Estados parte: Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

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Luego, participarán los de los Estados asociados (Chile, Ecuador, Panamá, Colombia y Perú) y, finalmente, los invitados especiales (Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán) .

En la cumbre también están presentes representantes de India y Japón, pero estos no tienen intervenciones previstas.

Tras esto, y sobre las 13:00, se realizará la ceremonia de traspaso formal de la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay, que liderará el Mercosur hasta diciembre de 2026.

Según la agenda, está previsto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, exponga a la hora 13:10, previo a la foto oficial.

La intervención de Orsi en la cumbre se puede seguir en vivo a continuación: