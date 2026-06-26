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Orsi reúne a su Consejo de Ministros para tratar el uso de vehículos militares para patrullaje, Rendición de Cuentas y combustibles de julio

El encuentro de este viernes se desarrolla tras el reciente cruce público entre Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo

26 de junio de 2026 11:21 hs
Imagen representativa de un Consejo de Ministros

Imagen representativa de un Consejo de Ministros

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabeza este viernes en la Torre Ejecutiva un nuevo Consejo de Ministros, con una agenda marcada por temas de seguridad, economía y gestión.

Uno de los principales asuntos que aborda el gabinete será la decisión del Poder Ejecutivo de incorporar vehículos blindados del Ejército a los patrullajes policiales en barrios de Montevideo con mayores niveles de criminalidad y violencia.

Según lo previsto, el Consejo de Ministros analizará este viernes cómo instrumentar jurídicamente la iniciativa.

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Otro de los temas centrales es el proyecto de Rendición de Cuentas, cuyo texto se encuentra en la etapa final de elaboración.

El Poder Ejecutivo deberá remitir la iniciativa al Parlamento antes de que finalice junio, por lo que el Consejo de Ministros analizará los últimos ajustes antes de su presentación.

El gabinete también avanzará en la definición del precio de los combustibles para julio.

El encuentro de este viernes se desarrolla tras el reciente cruce público entre Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

El miércoles en Arriba Gente (Canal 10), el jerarca ministerial dijo que no le parecía "buena cosa" la "imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército".

Tras esto, el presidente habló del tema y mencionó que no se trataba de un "tema de imagen", sino de "resolver un problema que ya es internacional". Dijo entonces que los detalles serían debatidos en el Consejo de Ministros, que tendrá lugar este viernes.

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