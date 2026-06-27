Orsi recordó a Zelmar Michelini en el aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recordó palabras de Zelmar Michelini en un nuevo aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 .

"Yo no tengo enemigos: adversarios políticos sí, montones; y debates políticos duros, también. Pero siempre en un ambiente de respeto: ese es el libre juego de la democracia ", escribió el presidente en sus redes sociales citando al exsenador del Frente Amplio .

" Estas palabras de Zelmar nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad", agregó Orsi en su mensaje.

Orsi alineó al gabinete detrás del uso de los blindados militares y envió guiño al FA al aumentar gasto en la Rendición de Cuentas

Durante la dictadura militar, los por entonces legisladores Zelmar Michelini del Frente Amplio y Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional se exiliaron en Argentina , donde terminaron siendo asesinados. El senador de la izquierda fue secuestrado de su domicilio en el Hotel Liberty de Buenos Aires por efectivos vestidos de civil el 18 de mayo de 1976 , según recoge Sitios de Memoria Uruguay.

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En ese mismo operativo, dos horas antes había sido secuestrado el diputado nacionalista, así como el matrimonio de Barredo y Whitelaw junto a sus tres hijos. Michelini, Gutiérrez Ruiz y el matrimonio fueron llevados a un centro de tortura clandestino. Los cuerpos fueron encontrados el 21 de mayo de 1976 dentro de un automóvil. Los represores intentaron apropiarse de los niños del matrimonio pero el 29 de mayo de 1976 fueron devueltos a su familia, según recoge este sitio.

Este año se cumplieron 50 años de estos asesinatos, por lo que Orsi junto a autoridades y exautoridades de gobierno participaron de distritos homenajes en Uruguay y en la vecina orilla.

En este sentido, este sábado se cumplen "53 años de aquel oscuro momento", dijo el presidente en referencia al golpe de Estado. "Entendemos el nunca más como el compromiso de contribuir con cada acción y con cada palabra a la construcción de un clima de tolerancia y respeto", sentenció Orsi en sus redes.

Este sábado, como cada 27 de junio, se conmemora en Uruguay el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia. La conmemoración fue establecida por la Ley N° 19.211, promulgada el 23 de mayo de 2014, que declara esta jornada como un espacio de memoria y reconocimiento a la resistencia democrática.

La Presidencia de la República destaca destaca el compromiso de la ciudadanía, los partidos políticos, de quienes integraban la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones sociales, que impulsaron la convocatoria a la huelga general como respuesta al quiebre institucional.