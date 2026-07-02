Accidente en Maldonado: un joven de 20 años murió tras chocar en su moto contra un auto en La Barra

Un joven de 20 años murió luego de sufrir un accidente de tránsito en su moto, informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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Según el parte oficial, el siniestro se produjo este miércoles minutos antes de las 13:00 en la intersección de las calles Víctor Haedo y Mattos Rodríguez, en La Barra .

Personal policial se dirigió a la escena y allí constató la existencia de un choque entre un auto y una moto .

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El automóvil era conducido por una mujer de 58 años , mientras que el birrodado era manejado por un joven de 20 años .

La mujer, según informó la Policía, resultó ilesa. El joven, por su parte, falleció en el lugar, según confirmó el personal médico que trabajó en el lugar.

En la escena del accidente trabajó personal policial, inspectores de tránsito y Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El siniestro fatal está siendo investigado por la Fiscalía departamental de turno, que junto a la Policía busca determinar las circunstancias del hecho.