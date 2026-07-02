Gobierno busca exonerar IVA a materiales de la construcción para obras en cooperativas de vivienda

El gobierno busca exonerar de IVA a los materiales de la construcción destinados a obras en cooperativas de vivienda. Se trata de una medida contemplada en uno de los artículos de la Rendición de Cuentas, que, en caso de votarse tal como está, empezaría a regir el 1° de enero de 2027.

Para explicar la medida, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MVOT ), el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) y el Instituto Nacional de Cooperativismo ( INACOOP ) realizaron una conferencia de prensa en la que dieron más detalles.

La iniciativa forma parte de los 63 compromisos asumidos por Presidencia de la República el 25 de marzo de 2025 y busca reducir los costos de construcción de las cooperativas para fortalecer el sistema , según señalaron.

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La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que la exoneración alcanzará "los costos directos de construcción que integren las obras de los proyectos de cooperativas" y comprenderá tanto los materiales como los servicios derivados directamente de la obra civil.

En caso de que el Parlamento apruebe el artículo, el beneficio entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2027.

Paseyro señaló que la exoneración forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema cooperativo de vivienda, desarrollado en conjunto con las federaciones del sector, los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) e INACOOP.

"Desde hace más de un año se desarrolla un proceso de diálogo a través de mesas de trabajo, orientadas a revisar y actualizar distintos aspectos del Sistema Cooperativo de Vivienda", sostuvo la ministra.

Según explicó, en esos ámbitos se analizaron aspectos normativos, de gestión y funcionamiento con el objetivo de adecuar el sistema a las necesidades actuales y mejorar los procesos de trabajo.

Entre las medidas ya implementadas, destacó la modificación del régimen de convocatorias para la presentación de anteproyectos y proyectos ejecutivos. En lugar de realizarse una vez por año, ahora habrá dos llamados anuales.

"Eso permitirá que las cooperativas dispongan de más instancias para presentar los recaudos necesarios e incorporarse al programa", afirmó.

Durante la conferencia, la ministra también presentó datos sobre la ejecución de la política de vivienda cooperativa. Entre ellos, Paseyro destacó que desde diciembre de 2024 y hasta noviembre de 2025 finalizaron 67 cooperativas, que representan 2.101 viviendas.

A esa cifra se suman otras 22 cooperativas culminadas entre diciembre de 2025 y marzo de este año, con un total de 694 viviendas. Actualmente, según informó Paseyro, hay 177 cooperativas en ejecución, equivalentes a 5.424 viviendas.

La jerarca afirmó que uno de los principales objetivos del gobierno es continuar fortaleciendo el cooperativismo como herramienta para garantizar el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada.

Un "histórico reclamo" del sector

La presidenta de INACOOP, Graciela Fernández, calificó el anuncio como una "jornada especial" y sostuvo que la exoneración del IVA responde a un reclamo histórico de las federaciones de cooperativas de vivienda.

A su juicio, el artículo incluido en la Rendición de Cuentas "honra el compromiso asumido" por el gobierno y reconoce la importancia del sistema cooperativo como política de vivienda.

Fernández recordó además que, de acuerdo con los datos del último censo nacional, el 5% de los hogares uruguayos pertenecen a cooperativas de vivienda, un dato que refleja "el aporte histórico realizado por el cooperativismo".

La presidenta de INACOOP sostuvo que la nueva normativa permitirá impulsar el crecimiento del sector y planteó como objetivo que, a futuro, el país pueda duplicar la cantidad de cooperativas de vivienda.