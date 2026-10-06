Operación Alcatraz: imputaron a 11 mujeres que integraban una red dedicada a ingresar drogas a cárceles

La Justicia formalizó a 11 mujeres en el marco de la Operación Alcatraz , una investigación policial que busca desarticular una organización dedicada al ingreso y comercialización de drogas en establecimientos carcelarios.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las mujeres fueron formalizadas por la presunta comisión de reiterados delitos de asistencia al narcotráfico , de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Lavado de Activos.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha , en conjunto con las direcciones de Investigaciones de Zona I y Zona III.

Le hicieron creer que había ganado $651.000 en la tómbola y terminó estafada por más de $160.000

Mujeres hispanas lideran 2,9 millones de negocios en EEUU: "Nos merecemos mucho más y venimos a pelear por eso"

Según informó la Policía, las actuaciones apuntaron tanto a frenar el ingreso de drogas a las cárceles como a desarticular la red económica que era manejada desde el exterior por allegados a los involucrados .

Once allanamientos y más de un kilo de cocaína incautado

Tras las coordinaciones con la Fiscalía del caso, la Policía realizó 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí.

Durante los procedimientos fueron incautados celulares y documentación y quedaron detenidas las 11 mujeres, de entre 24 y 46 años. Una de ellas, de 33 años, tenía antecedentes penales.

La investigación también llegó al interior de las cárceles. Se realizaron dos requisas: una en la Unidad Nº 22, cárcel de Rocha, y otra en la Unidad Nº 17, cárcel de Las Rosas, en Maldonado.

Allí fueron incautados más de un kilo de cocaína en total, celulares, cortes carcelarios y otros elementos considerados relevantes para la investigación. Además, durante las actuaciones fueron indagados 16 reclusos.

Los investigadores analizaron también las modalidades utilizadas para introducir las sustancias a los establecimientos penitenciarios.

Cuatro mujeres a prisión preventiva y seis con arresto domiciliario

Tras ser conducidas ante la Justicia, el Juzgado Letrado de 2º Turno de Rocha dispuso la formalización de las 11 detenidas.

Para la mujer de 33 años que tenía antecedentes y otras tres mujeres, de 31, 36 y 46 años, se dispuso prisión preventiva durante 120 días.

Otras seis mujeres, de 24, 25, 26, 27, 39 y 46 años, deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico durante 120 días.

Para la restante detenida, de 27 años, la Justicia estableció una serie de medidas cautelares: deberá fijar domicilio y comunicar cualquier modificación al tribunal, tendrá prohibido salir del país sin autorización, se le retendrán los documentos de viaje y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante 120 días.

La investigación de la Operación Alcatraz continúa.