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/ Nacional / SALTO

Video de un accidente de tránsito en Salto se volvió viral por la reacción de un testigo

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Paraguay y Zorrilla, en el barrio Cerro de la capital departamental

29 de junio de 2026 9:57 hs
Accidente
Capturas de video de Laguarida

El video de un accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en el departamento de Salto se volvió viral en redes sociales, no solo por el impacto del choque, sino también por la reacción de un motociclista que presenció el episodio.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Paraguay y Zorrilla, en el barrio Cerro de la capital departamental, según informó el medio local Laguarida.

Las imágenes del incidente muestran a una camioneta que circulaba por calle Zorrilla y que, al llegar al cruce con Paraguay, fue impactada por un taxi. Según se observa en el video, la camioneta atravesó la intersección cuando el semáforo se encontraba en luz amarilla.

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Como consecuencia del choque, varias personas resultaron lesionadas y debieron ser rescatadas por efectivos de Bomberos antes de ser trasladadas a un centro asistencial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la conducta de un motociclista que presenció el accidente. En las imágenes se observa que, inmediatamente después del impacto, el conductor de la moto realizó un giro en "U" y se alejó por el mismo camino por el que había llegado, sin detenerse en el lugar.

La secuencia generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Hasta el momento, la publicación supera las 480 mil visualizaciones, registra más de 1.400 "Me gusta" y cerca de 1.000 comentarios, muchos de ellos centrados en la decisión del motociclista de retirarse tras el accidente.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía de turno de Salto continúan investigando el siniestro para determinar las circunstancias en las que ocurrió y las eventuales responsabilidades.

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