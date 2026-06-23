Salto: un hombre de 65 años murió tras chocar en su auto contra un árbol

Un hombre de 65 años murió tras chocar en su auto contra un árbol en el departamento de Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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El siniestro ocurrió en la tarde del lunes, sobre las 19:40 horas , en la intersección de la avenida Barbieri y Francisco Soca , según la información oficial.

En esa zona circulaba un vehículo que, por razones a establecer, terminó chocando contra un árbol. A raíz del impacto, su conductor y único ocupante terminó inconsciente .

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Personal médico se dirigió al lugar y allí, tras un breve control, terminó constatando el fallecimiento de la víctima .

Trabajaron en el lugar efectivos policiales, equipo de emergencia médica y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía departamental de Turno, que trabaja con las autoridades locales en esclarecer los detalles detrás del accidente.