Le dijeron que su madre había matado a un niño en un accidente y una menor entregó $ 200 mil, euros y joyas

Una menor de edad sufrió una millonaria estafa bajo la modalidad de "cuento del tío" , informó la Jefatura de Policía de Colonia en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial de los hechos, la joven se encontraba en su casa cuando atendió a un hombre que llamó al teléfono de línea fija y se identificó falsamente como el abogado de su madre, quien supuestamente había sufrido un "grave accidente de tránsito" .

"El estafador alegó que la mujer se encontraba detenida y sufriendo un fuerte ataque de pánico, razón por la cual supuestamente 'no podía hablar' con su hija ", explican.

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En este marco, le solicitó a la adolescente "todo el dinero disponible en la casa" para que así pudiera pagar una "presunta fianza y evitar que su madre fuera a prisión" .

Tras convencerla, el delincuente, junto a otro compañero, inició una videollamada con ella y la guiaron "paso a paso" sobre cómo y dónde realizar la entrega del efectivo y otros objetos de valor.

En total, los estafadores se llevaron $ 200 mil, 300 euros y varias joyas de oro y plata, informó la Policía.

La denuncia del hecho fue presentada por la madre de la menor y el caso ya se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía e Investigaciones de la Policía.

Este es el segundo caso sobre una estafa bajo la modalidad de "cuento del tío" que se registra en las últimas horas, el otro tuvo lugar en Montevideo.

El caso ocurrió en el barrio Atahualpa y tuvo como víctima a una mujer de 93 años. Los estafadores le hicieron creer que se produciría un cambio en el tipo de moneda y que, por ese motivo, debía entregar el dinero que tuviera en su poder para realizar un supuesto trámite de canje.

Durante la comunicación, le indicaron a la mujer que supuestos funcionarios bancarios pasarían por su domicilio para retirar el dinero y efectuar el aparente cambio de moneda. Convencida de la veracidad de la historia, la víctima entregó $ 1,5 millones y US$ 50 mil.