Una mujer de 93 años fue estafada en más de $ 3.5 millones con el "cuento del tío" en Montevideo

La mujer fue víctima de estafa bajo la modalidad de "cuento del tío"

Un nuevo caso de estafa mediante la modalidad de "cuento del tío" tuvo lugar en Montevideo, dejando como víctima a una mujer de 93 años, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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El hecho ocurrió en el barrio Atahualpa. Los estafadores le hicieron creer que se produciría un cambio en el tipo de moneda y que, por ese motivo, debía entregar el dinero que tuviera en su poder para realizar un supuesto trámite de canje.

Según lo informado por Subrayado (Canal 10), los delincuentes utilizaron una modalidad similar a la registrada en otras estafas recientes.

Durante la comunicación, le indicaron a la mujer que supuestos funcionarios bancarios pasarían por su domicilio para retirar el dinero y efectuar el aparente cambio de moneda.