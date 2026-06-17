El momento de tensión que vivió Daro Kneubuhler en Miami: le guincharon el auto tras el partido de Uruguay e intentaron estafarlo

El periodista uruguayo Daro Kneubuhler vivió un momento de tensión en Estados Unidos luego del partido que disputó la selección uruguaya en Miami, que terminó en empate a 1 con Arabia.

Según lo contó él mismo en el programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, y luego en sus redes sociales, al salir del partido el comunicador constató que su vehículo había sido remolcado por las autoridades locales de tránsito.

Kneubuhler, sin embargo, había estacionado en el lugar por recomendación de un cuidacoches, que le había dicho que "no pasaba nada" si lo dejaba allí. Sucedió que, dado que una señal indicaba lo contrario, cuando llegó a buscar su auto luego del partido ya no estaba.

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La situación escaló cuando una persona, viéndolo en esa situación, se ofreció a llevarlo hasta el lugar donde supuestamente se encontraba remolcado su auto por una suma de dólares. Eso despertó las sospechas del uruguayo, que aseguró que se convenció de que estaba todo arreglado.

"Es una industria. Llegás y aparece alguien que te dice dónde está el auto, te da una tarjeta y hasta se ofrece para llevarte a buscarlo", explicó en el programa, y agregó que un policía le relató luego que ese tipo de casos son recurrentes.

De hecho, cuando finalmente llegó a donde se encontraba su auto, y tras pagar una multa de 175 dólares para recuperarlo, constató que había muchas personas en su misma situación y de distintas nacionalidades.

La recuperación del vehículo tampoco fue sencilla. Debió trasladarse hasta un depósito ubicado en otra zona de la ciudad y pagar una multa de 175 dólares para retirarlo.

"Era el Mundial de los guinchados", cerró.