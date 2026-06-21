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Detuvieron a un hombre requerido por el homicidio de un bebé en Colón y un doble asesinato en Las Piedras

Tras la detención, la Justicia dispuso que el sospechoso sea derivado al Departamento de Homicidios de Montevideo. La Fiscalía a cargo de la investigación ordenó su conducción para este lunes

21 de junio de 2026 15:59 hs
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Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía detuvo este domingo en Sauce a un hombre de 30 años que estaba requerido por el homicidio de un bebé de un año ocurrido en el barrio Colón de Montevideo, así como por un doble homicidio registrado en Las Piedras, Canelones, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, la detención se logró adelante tras varias tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron establecer el paradero del sospechoso, quien posee varios antecedentes penales.

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Tras la detención, la Justicia dispuso que el sospechoso sea derivado al Departamento de Homicidios de Montevideo. La Fiscalía a cargo de la investigación ordenó su conducción para este lunes.

El caso del bebé asesinado

El 27 de abril, un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su padre, de 24 años, fuera atacado a balazos en Colón.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que el tiroteo se produjo pocos minutos antes de las 20:00 en Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. En el lugar se encontraron varias vainas de nueve milímetros.

El padre del bebé, que conducía el auto, fue herido en el brazo, el hombro y un oído. Junto con el bebé fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el bebé murió producto de las heridas. Por este mismo caso ya hay un hombre de 46 años imputado por encubrimiento.

Hace varias semanas, la Policía había detenido al hombre en un operativo en el barrio Conciliación. El ahora imputado no tenía antecedentes y la Justicia le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno.

El doble homicidio en Canelones

El 10 de febrero en el barrio Corfrisa de Las Piedras tuvo lugar un homicidio que dejó como víctimas a dos hombres de 39 y 44 años, quienes fueron atacados a tiros en la vía pública.

En la escena del crimen la Policía había encontrado seis casquillos de baja y hasta cuatro cartuchos de calibre 9 milímetros.

Ambos hombres asesinados contaban con antecedentes penales y habían estado en prisión, según informó en su momento Subrayado (Canal 10).

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