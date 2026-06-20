Un hombre de 47 años murió en un incendio en su casa de Sarandí Grande: el caso está siendo investigado

Un hombre de 47 años murió en incendio de la casa en la que residía en Sarandí Grande , departamento de Florida .

Cerca de las 05:00 de este sábado las autoridades fueron alertadas del fuego ubicado en un domicilio de la calle Lavalleja de esta ciudad. Los funcionarios policiales concurrieron al lugar y allí se entrevistaron con el dueño de la propiedad .

Este hombre, de 58 años , les notificó que una persona que residía en la casa no había podido salir del inmueble. Él, en cambio, había escuchado un estruendo y pudo salir de inmediato .

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Los bomberos lograron apagar el fuego, entraron al lugar y allí encontraron al cadáver de un hombre de 47 años . El caso está siendo investigado por la Fiscalía Departamental de 2° Turno , Policía Científica y médico forense .

Ante la llegada de una masa de aire polar a Uruguay, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) difundió una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de forma segura, evitar intoxicaciones y prevenir incendios.

El Sinae aconseja conectar un solo aparato por tomacorriente y evitar el uso de adaptadores o alargues múltiples, conocidos popularmente como "zapatillas". También recomienda verificar periódicamente el estado de los cables y evitar que queden doblados o presionados por muebles.

En cuanto a las estufas a gas, leña o carbón, recomienda que estos sistemas nunca deben utilizarse en ambientes completamente cerrados.

Las autoridades recuerdan que la falta de ventilación puede generar acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte. Llaman a mantener distancia de materiales inflamables y a que todos los equipos de calefacción se ubiquen a más de 1,5 metros de cortinas, colchones, ropa de cama, papeles u otros elementos combustibles.