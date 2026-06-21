Dos personas murieron en accidentes de tránsito en Uruguay: los siniestros ocurrieron en Canelones y Tacuarembó

Se registraron en Uruguay dos accidentes de tránsito en las últimas horas en los departamentos de Canelones y Tacuarembó que dejaron como saldo a dos personas fallecidas y otras tres heridas , según pudo confirmar El Observador.

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El primer siniestro ocurrió sobre esta madrugada a las 3:00 horas en Ruta 11, sobre el kilómetro 155, en las inmediaciones de la localidad de La Palmita .

Allí, un auto circulaba con normalidad por la ruta cuando, por motivos a establecer, terminó chocando de frente contra una moto que iba en sentido contrario .

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El auto era conducido por un hombre de 70 años , quien resultó ileso. Como acompañante había una mujer de 50 años que también terminó sin heridas.

La moto era conducida por una mujer, que falleció en el lugar. Por el momento no ha sido identificada.

Según lo informado por Policía Caminera, al conductor del automóvil se le realizó una prueba de espirometría que arrojó resultado cero.

El segundo accidente tuvo lugar en la Ruta 43, kilómetro 8 (Tacuarembó) a las 9:00 de este domingo, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

En esa zona circulaba un hombre de 31 años con varios acompañantes cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando.

Producto del aparatoso hecho, su conductor murió y otros tres acompañantes, de 27, 26 y 26 años, terminaron lesionados.

Uno de ellos, el joven de 26, está grave, mientras los otros se encuentran sin riesgo de vida, pero polutraumatizados.

El accidente está siendo investigado por la fiscal de Paso de los Toros en cooperación con la Policía local.