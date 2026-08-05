Luis Figo liquidó a Gianni Infantino y exigió su renuncia como presidente de la FIFA: "Se tiene que ir ahora; es el comportamiento más bajo, engañoso y egoísta que vi jamás"

La crisis institucional en el seno de la FIFA alcanzó un nuevo punto de ebullición. El exjugador portugués Luis Figo se sumó públicamente a las voces que solicitan la dimisión inmediata de Gianni Infantino como presidente del organismo rector del fútbol mundial, asegurando que el dirigente suizo "ha degradado el cargo que prometió elevar" mediante engaños y mentiras a la comunidad futbolística internacional.

La dura postura de la leyenda de Real Madrid, Barcelona y de la selección de Portugal se da en un contexto de altísima tensión política dentro del máximo ente del fútbol global.

Las declaraciones de Figo coinciden con la filtración de una bomba informativa revelada por el diario británico The Times: Infantino le ofreció a Marruecos albergar la gran final de la Copa del Mundo de 2030 -partido que se disputaría en el majestuoso Estadio Hassan II de Casablanca- a cambio del respaldo político de las 54 federaciones africanas para asegurar su reelección en el cargo.

Este presunto movimiento de piezas busca frenar el desgaste institucional que sufre Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, acorralado tras la fallida propuesta de privatizar e ingresar fondos de inversión externos en los torneos continentales y mundiales, una idea que despertó un fuerte rechazo en la UEFA y en diversas federaciones europeas.

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La pugna por la sede de la final de 2030, que históricamente apuntaba al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, se convierte así en la moneda de cambio en una desesperada búsqueda de votos.

A pesar de que voceros oficiales de la FIFA salieron rápidamente al cruce de los informes tildando de "falsa y engañosa" cualquier promesa sobre la asignación del partido decisivo, el descontento en el ecosistema del fútbol no para de crecer.

En sintonía con las críticas unánimes de los dirigentes europeos, Figo escribió en el diario inglés Daily Mail y destrozó a Infantino: "Se tiene que ir. Ahora", reclamó.

Y añadió: "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse", se lee en el primer párrafo de la nota firmada por Figo. "He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, he conocido a algunos sinvergüenzas en mi trayectoria. Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado", finalizó.

A su vez, Figo se une al pedido que informó Referí el pasado domingo, que la UEFA exigió la renuncia inmediata de Gianni Infantino y amenaza con promover su destitución en la FIFA.

El firme posicionamiento de referentes internacionales como el portugués ratifica que la gestión de Infantino atraviesa su hora más crítica, con el reparto del Mundial 2030 en el centro del huracán.

Figo estuvo cerca de Infantino al principio de su gestión, pero ahora es asesor del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin.

Además, el portugués posteó también al respecto en X (ex Twitter):