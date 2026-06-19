Una niña perderá un dedo tras accidente con mesa de hormigón en una escuela de Fray Bentos: el sindicato defendió a la directora

Una niña de diez años deberá ser sometida a la amputación de un dedo luego de sufrir graves lesiones en una mano tras un accidente ocurrido la semana pasada en la Escuela N°27 de Fray Bentos .

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El caso generó conmoción en la ciudad y abrió una discusión sobre las condiciones de seguridad en los centros educativos. Mientras la madre de la menor sostuvo que la mesa que provocó el accidente presentaba problemas de estabilidad , el sindicato de funcionarios de Primaria respaldó a la directora de la escuela y aseguró que actuó de acuerdo con los protocolos establecidos.

La madre de la niña, Susan Andino, relató que el accidente ocurrió cuando una mesa de hormigón cayó sobre su hija , provocándole fracturas y una grave lesión en uno de los dedos de la mano.

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Accidente en escuela de Fray Bentos: una niña sufrió graves heridas cuando se desplomó una mesa de hormigón sobre su mano

Según contó a Subrayado (Canal 10), cuando la menor llegó a emergencia el estado de la extremidad era crítico y uno de los dedos ya presentaba necrosis .

"Estoy estresada. No puedo creer que a mi bebita le haya pasado algo así", expresó la mujer.

Andino señaló además que la niña ya fue informada por los médicos sobre la amputación que deberá enfrentar.

"Ella también, le costó mucho. Los médicos ya le hablaron, le dijeron lo que iba a pasar. Yo hablé con ella también", sostuvo.

La intervención quirúrgica estaba prevista para los últimos días, pero finalmente fue postergada luego de que la menor contrajera un virus durante su internación.

Según informó su madre al medio local Impacto Noticias, la niña deberá permanecer al menos una semana más bajo tratamiento antes de que los médicos evalúen una nueva fecha para la cirugía.

Dos versiones sobre cómo ocurrió el accidente

Tras conocerse el caso, la madre de la niña aseguró que tanto su hija como otros alumnos habían advertido previamente que la mesa estaba floja.

También afirmó que, luego de la cirugía de urgencia, la directora del centro educativo le confirmó que la estructura presentaba problemas de estabilidad.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim), Fernando Prego, brindó una versión diferente sobre las circunstancias del hecho.

Según explicó, el accidente no ocurrió durante un recreo, como trascendió inicialmente, sino durante una clase de educación física.

Prego sostuvo que la niña se encontraba sentada sobre el borde de una mesa redonda de hormigón ubicada en el patio cuando perdió el equilibrio y cayó, golpeándose una mano.

Como consecuencia del impacto sufrió lesiones en varios dedos, aunque el mayor daño se concentró en uno de ellos, que será amputado.

El respaldo del sindicato a la directora

El dirigente sindical informó que una delegación de Afuprim visitó a la directora de la escuela y la encontró "muy triste y consternada" por lo ocurrido.

Según indicó, se trata de una docente con una larga trayectoria en la educación pública, reconocidos antecedentes y un legajo "intachable".

Prego aseguró además que la directora actuó conforme a los procedimientos previstos para este tipo de situaciones, elaboró el informe correspondiente y gestionó rápidamente la asistencia médica para la menor.

El dirigente también cuestionó las críticas que recibió la jerarca en redes sociales y otros ámbitos públicos antes de que se conocieran todos los detalles del episodio.

Finalmente, destacó que la propia madre de la niña reconoció el apoyo brindado por la directora, la secretaria y el resto del personal del centro educativo durante los días posteriores al accidente.

Primaria retiró las mesas de hormigón

Tras el episodio, las autoridades de Primaria dispusieron el retiro de las mesas de hormigón instaladas en el centro educativo.

Por su parte, Prego afirmó que el accidente pudo haber tenido consecuencias todavía más graves y reiteró la necesidad de analizar el caso con cautela mientras continúa la recuperación de la menor.