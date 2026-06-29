Investigan el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Cerro

Este domingo encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el barrio del Cerro, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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Según informó Telenoche (Canal 4) en un primer momento, la víctima fue localizada sobre las calles Carlos María Ramírez y Japón.

Inicialmente el cuerpo fue visto por un vecino de la zona que realizaba tareas de recolección de leña, señaló el consignado medio.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica y efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos, quienes se encargaron de retirar el cuerpo.