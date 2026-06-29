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Investigan el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Cerro

El fallecido fue localizado inicialmente por un vecino de la zona que realizaba tareas de recolección de leña

29 de junio de 2026 10:21 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Este domingo encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el barrio del Cerro, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Telenoche (Canal 4) en un primer momento, la víctima fue localizada sobre las calles Carlos María Ramírez y Japón.

Inicialmente el cuerpo fue visto por un vecino de la zona que realizaba tareas de recolección de leña, señaló el consignado medio.

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En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica y efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos, quienes se encargaron de retirar el cuerpo.

El caso está en manos de la Fiscalía, que trabaja junto a la Policía para esclarecer las circunstancias detrás del fallecimiento del hombre y avanzar en su identificación.

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