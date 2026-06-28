Incendio en Maldonado: encontraron un cuerpo calcinado dentro de una casa en el barrio Los Eucaliptus

El cuerpo de un hombre fue encontrado calcinado tras incendio en una vivienda en el barrio Los Eucaliptus , informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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Según el informe oficial, sobre las últimas horas del sábado, personal de Bomberos, de UTE y efectivos fueron notificados de un foco ígneo en vegetación que alcanzó una vivienda en la zona .

Al arribar al lugar, los oficiales encontraron la casa completamente incendiada. En este contexto, iniciaron las tareas de apagado de las llamas .

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Una vez extinguido el incendio, en el interior de la vivienda localizaron un cuerpo calcinado , que corresponde "presuntamente" a un hombre .

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección Nacional de Bomberos, quienes buscan determinar el origen y las causas del incendio.

Asimismo, se hicieron presentes el jefe de servicio, el jefe de Bomberos de Maldonado y otras autoridades policiales.

Por esta hora, las autoridades continúan realizando las actuaciones y pericias correspondientes para establecer la identidad de la víctima.