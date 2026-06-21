Encontraron el cuerpo de una mujer de 44 años desmembrado en el asentamiento Nueva Esperanza

Encontraron el cuerpo de una mujer de 44 años desmembrado en una casa que compartía con su pareja en Montevideo , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

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Según lo informado en primera instancia por Telemundo, la víctima se encontraba desaparecida desde hace varios días .

Horas atrás, la Policía del departamento y la Fiscalía comenzaron a investigar la desaparición de la mujer y hoy, en las últimas horas, encontraron su cuerpo .

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De acuerdo a lo informado por el consignado medio y según pudo saber El Observador, la fallecida fue localizada desmembrada en la vivienda que compartía junto a su pareja, un hombre de 37 años, en el asentamiento Nueva Esperanza .

"Ella pasaba discutiendo con él. El Estado llega tarde y cuando llega pasa esto", denunció una amiga de la mujer en diálogo con Telemundo.

Por esta hora, la pareja de la mujer es el principal sospechoso del crimen. La investigación del caso apuntaría a un posible femicidio.

El hombre de 37 años, quien posee antecedentes por homicidio y hurto agravado, se encuentra detenido y a disposición de la Fiscalía correspondiente.

Por esta situación no se registran denuncias previas de violencia doméstica, informaron desde el Ministerio del Interior en un comunicado al que accedió este medio.

Trabajan en el caso personal de Policía Científica, Departamento de Búsqueda y Registro de Personas Ausentes, Departamento de Homicidios y de Fiscalía.