Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Lunes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Encontraron el cuerpo de una mujer de 44 años desmembrado en el asentamiento Nueva Esperanza

Por esta hora, la pareja de la mujer es el principal sospechoso del crimen, por lo que la investigación del caso apunta a un posible femicidio

21 de junio de 2026 18:08 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Encontraron el cuerpo de una mujer de 44 años desmembrado en una casa que compartía con su pareja en Montevideo, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según lo informado en primera instancia por Telemundo, la víctima se encontraba desaparecida desde hace varios días.

Horas atrás, la Policía del departamento y la Fiscalía comenzaron a investigar la desaparición de la mujer y hoy, en las últimas horas, encontraron su cuerpo.

Más noticias

Dos hombres fueron asesinados en Montevideo en las últimas horas: los homicidios ocurrieron en Ituzaingó y Villa Española

Carlos Negro adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una "leve suba" en homicidios y heridos de arma de fuego

De acuerdo a lo informado por el consignado medio y según pudo saber El Observador, la fallecida fue localizada desmembrada en la vivienda que compartía junto a su pareja, un hombre de 37 años, en el asentamiento Nueva Esperanza.

"Ella pasaba discutiendo con él. El Estado llega tarde y cuando llega pasa esto", denunció una amiga de la mujer en diálogo con Telemundo.

Por esta hora, la pareja de la mujer es el principal sospechoso del crimen. La investigación del caso apuntaría a un posible femicidio.

El hombre de 37 años, quien posee antecedentes por homicidio y hurto agravado, se encuentra detenido y a disposición de la Fiscalía correspondiente.

Por esta situación no se registran denuncias previas de violencia doméstica, informaron desde el Ministerio del Interior en un comunicado al que accedió este medio.

Trabajan en el caso personal de Policía Científica, Departamento de Búsqueda y Registro de Personas Ausentes, Departamento de Homicidios y de Fiscalía.

Las más leídas

La burocracia no da abasto ante récord de llegada de cubanos a Uruguay: el Estado acelera trámites y prepara nuevas medidas

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

España 4-0 Arabia Saudita: con el primer gol de Lamine Yamal, la roja goleó y tomó la punta del grupo de Uruguay

Ecuador 0-0 Curazao por el Mundial 2026: el tricolor empató, se complicó y deberá ganarle a Alemania en la última fecha

Temas

mujer cuerpo Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos