Nacional presentó a su nuevo arquero, quien ya entrenó en Los Céspedes; mirá las primeras fotos de Alexis Martín Arias como tricolor

Nacional presentó este domingo al primero de sus tres refuerzos concretados hasta el momento: el arquero argentino Alexis Martín Arias , quien ya se sumó al plantel de Jorge Bava en la pretemporada.

Los albos terminaron el pasado viernes sus entrenamientos en Solanas, Maldonado, y retornaron a la Ciudad Deportiva Los Céspedes el fin de semana, donde continuaron las prácticas este fin de semana.

Ahí fue presentado Arias y se espera que próximamente se anuncien los fichajes del volante argentino Bruno Zuculini , quien ya está en Uruguay y entrena en los albos, y del defensa costarricense Francisco Calvo , quien llegó este lunes al país.

Nacional destacó que el arquero argentino llega procedente de Cerro Porteño, donde fue dirigido por Jorge Bava, y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2028.

Alexis Martín Arias, el golero que pidió Jorge Bava y que disputará el puesto con Luis Mejía, es el tercer refuerzo de Nacional en el período de pases

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Alexis Martín Arias con la camiseta tricolor

“Nacido en Pellegrini, Argentina, Martín Arias cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano. A lo largo de su carrera defendió los arcos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión La Calera, O’Higgins, Argentinos Juniors y Cerro Porteño, club desde el que arriba a Nacional”, señalaron los albos.

“Con 1,85 metros de altura, experiencia internacional y recorrido en ligas competitivas del continente, el nuevo golero tricolor se suma al plantel principal para afrontar los próximos desafíos deportivos del Club”, destacaron los tricolores.

El presidente tricolor, Ricardo Vairo, fue quien estuvo en Los Céspedes para la firma del contrato. “El Club Nacional de Football le da la bienvenida a Alexis Martín Arias y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa vistiendo la camiseta más gloriosa del fútbol uruguayo. ¡Bienvenido al Decano, Alexis!”, señalaron los albos.

Alexis Martín Arias y Ricardo Vairo

El golero ya entrenó en Los Céspedes, donde Nacional trabaja con arqueros juveniles ya que Luis Mejía estaba con la selección de Panamá en el Mundial 2026 e Ignacio Suárez no continuará en el plantel.

Los tricolores volverán a la actividad oficial el fin de semana del 11 y 12 de julio con el regreso del Torneo Intermedio.