"Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo": Sebastián Cáceres habló sobre los rumores de las charlas con Bielsa en su regreso a Montevideo

El zaguero de la selección uruguaya , Sebastián Cáceres , llegó este lunes a Montevideo como parte de la delegación que regresó tras la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y analizó la temprana salida del combinado y de los rumores que surgieron en las últimas horas.

“Obviamente, todos muy tristes por el resultado, porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien, creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir, no se pudo y obviamente la tristeza es de todos, como me imagino también de todo el país que obviamente estarían ilusionados como nosotros y bueno, no pudimos concretar el objetivo”, dijo el defensa que fue titular y completó los tres partidos.

Luego, se refirió a las versiones sobre el relacionamiento del plantel con el entrenador Marcelo Bielsa y lo que trascendió sobre que el DT le recriminó a los referentes que lo habían dejado solo en la última charla de la concentración.

“Lo que se habló, obviamente no lo voy a decir, sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que lo que se habló, que no tenía nada que ver. Entonces, por esa parte es lo que te puedo decir, porque creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van . Y bueno, me parece que no fue lo correcto”, señaló.

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Marcelo Bielsa en Uruguay vs España Foto: AFP

¿Cómo quedó la relación de los jugadores con Bielsa?

Consultado nuevamente por la charla de los jugadores con Bielsa, señaló: “Sí, hablamos, hubo una despedida, pero como dije recién, no voy a decir lo que se habló entre el grupo. Eso creo que tiene que quedar entre nosotros, como debía ser desde un principio”.

Además, le preguntaron cómo quedaba la relación de los futbolistas con el entrenador.

“Obviamente, yo puedo hablar por mí. Yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Tal vez alguno pueda opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, agregó.

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"No siempre hay justicia deportiva"

Cáceres también habló de la actuación del equipo y de su eliminación. “Hay cosas que al final son difíciles de explicar porque son cosas muy puntuales, recibimos goles que no deberíamos recibir y cuando esas cosas pasan y te pasan en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba, la dificultad se agranda para poder conseguir las cosas y es muy difícil competir de esa forma porque como te digo recién, se agranda la dificultad y todo se va haciendo más difícil, nos va costando”, comentó.

“Y más que nos venía costando hacer goles y recibir con tanta facilidad, eso también mismo en el partido te va generando cierta frustración, pero creo que también pasa un poco por eso, por detalles puntuales, porque a la hora de la actitud creo que nadie se guardó nada. Lo intentamos en todo momento y no se pudo”, comentó.

Darwin Núñez, Sebastián Cáceres y Santiago Bueno sufren la eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026 FOTO: AFP

El zaguero señaló que “a veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron”. “Los terminás pagando caro, pero al final son cosas que pasan, como dije recién. Cuando pasan en todos los partidos, a veces complican las cosas y así nos pasó a nosotros. Pero nada, así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos mal los partidos, sino que los resultados no fueron favorables”.

De cara al futuro de la selección, Cáceres señaló que “hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo bien”.