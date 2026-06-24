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El reconocido Fabrizio Romano anunció el nuevo fichaje de Nacional y destacó que era pretendido por dos ligas importantes

El especialista en fichajes reconocido a nivel mundial anunció en sus redes la contratación que cerraron los tricolores

24 de junio de 2026 10:16 hs
Francisco Calvo

Francisco Calvo

Fabrizio Romano, el especialista en fichajes de mayor renombre a nivel mundial, anunció en sus redes uno de los fichajes que cerró Nacional en este período de pases y que se sumará próximamente al plantel de Jorge Bava.

En su cuenta de X, donde tiene más de 28 millones de seguidores, Romano anunció el fichaje tricolor.

“Francisco Calvo ha acordado firmar como nuevo jugador del Nacional de Uruguay, acuerdo cerrado”, señaló.

El tapado del exterior que tiene en mente Nacional para fichar en los próximos días y que jugó dos Mundiales

Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

Además, destacó que el zaguero era pretendido por dos ligas importantes y más fuertes que la uruguaya.

“Transferencia libre a pesar del interés de clubes de la MLS y de Arabia Saudita, visto como una adición ideal y listo para un nuevo capítulo”, agregó Romano.

Segundo fichaje de Nacional

Calvo es el segundo fichaje de Nacional en este período de pases, luego de que acordaran el traspaso del volante argentino Bruno Zuculini.

Ambos jugadores llegarán en las próximas horas a Uruguay para sumarse a la pretemporada de Jorge Bava, que por estos momentos es en Solanas, Maldonado.

A pedido del entrenador, el nombre de Francisco Calvo se venía tratando desde hace algunos días por parte de Nacional y en completo silencio.

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

Juega como zaguero central y tiene 33 años.

Estaba defendiendo a Al-Ettifaq de la Saudi Pro League, la misma que juegan Darwin Núñez, Nahitan Nández, Gastón Álvarez y Luciano Rodríguez.

Su último partido fue el pasado 14 de mayo en la derrota como locales por 3-1 ante Al-Ittihad.

Es un futbolista que tiene muy buen juego aéreo y también anticipo. Además de haber jugado en varios clubes, defendió a la selección de Costa Rica en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Con los ticos anotó 15 goles.

Comenzó su carrera en Herediano de su país, y tras jugar en distintos clubes, jugó en Dinamarca, Turquía, México y en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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