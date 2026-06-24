El reconocido Fabrizio Romano anunció el nuevo fichaje de Nacional y destacó que era pretendido por dos ligas importantes

Fabrizio Romano , el especialista en fichajes de mayor renombre a nivel mundial, anunció en sus redes uno de los fichajes que cerró Nacional en este período de pases y que se sumará próximamente al plantel de Jorge Bava.

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Tal como informó Referí el pasado lunes, se trata de Francisco Calvo , zaguero central de Costa Rica, cuya transferencia también fue oficializada por el vicepresidente albo Flavio Perchman.

En su cuenta de X, donde tiene más de 28 millones de seguidores, Romano anunció el fichaje tricolor.

“Francisco Calvo ha acordado firmar como nuevo jugador del Nacional de Uruguay, acuerdo cerrado”, señaló.

Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

El tapado del exterior que tiene en mente Nacional para fichar en los próximos días y que jugó dos Mundiales

Francisco Calvo has agreed to sign as new Nacional de Uruguay player, deal done.



Free transfer despite MLS and Saudi clubs keen, seen as ideal addition and ready for new chapter. pic.twitter.com/g3b5D3yJqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Además, destacó que el zaguero era pretendido por dos ligas importantes y más fuertes que la uruguaya.

“Transferencia libre a pesar del interés de clubes de la MLS y de Arabia Saudita, visto como una adición ideal y listo para un nuevo capítulo”, agregó Romano.

Segundo fichaje de Nacional

Calvo es el segundo fichaje de Nacional en este período de pases, luego de que acordaran el traspaso del volante argentino Bruno Zuculini.

Ambos jugadores llegarán en las próximas horas a Uruguay para sumarse a la pretemporada de Jorge Bava, que por estos momentos es en Solanas, Maldonado.

A pedido del entrenador, el nombre de Francisco Calvo se venía tratando desde hace algunos días por parte de Nacional y en completo silencio.

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

Juega como zaguero central y tiene 33 años.

Estaba defendiendo a Al-Ettifaq de la Saudi Pro League, la misma que juegan Darwin Núñez, Nahitan Nández, Gastón Álvarez y Luciano Rodríguez.

Su último partido fue el pasado 14 de mayo en la derrota como locales por 3-1 ante Al-Ittihad.

Es un futbolista que tiene muy buen juego aéreo y también anticipo. Además de haber jugado en varios clubes, defendió a la selección de Costa Rica en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Con los ticos anotó 15 goles.

Comenzó su carrera en Herediano de su país, y tras jugar en distintos clubes, jugó en Dinamarca, Turquía, México y en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.