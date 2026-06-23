Tres penales, uno atajado por Muslera, y show de Luis Suárez, más el recordado partido ante Noruega en sub 20: repasá los antecedentes de Uruguay con el juez Ismail Elfath designado para el duelo ante España

El juez estadounidense Ismail Elfath , designado como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que enfrentará el viernes 26 de junio a Uruguay y España en la ciudad mexicana de Guadalajara, tiene un antecedente en partidos de la selección uruguaya mayor y otro en mundiales sub 20.

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El árbitro nacido en Casablanca, Marruecos, en 1988, pero con nacionalidad estadounidense, dirigió a la celeste en un amistoso del año 2018 ante México jugado en Houston en el mes de setiembre, luego del Mundial de Rusia.

Ese partido tuvo la particularidad de que fue dirigido de forma interina por Fabián Coito y tuvo goleada celeste por 4-1.

De aquel equipo hay jugadores que están con la selección uruguaya en el Mundial 2026: Fernando Muslera, Josema Giménez, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

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Diego Godín y Diego Laxalt marcan a Raúl Jiménez en el amistoso Uruguay vs México de 2018 Foto: AFP

La formación de Uruguay fue con Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Diego Laxalt; Lucas Torreira (45’ Cristian Stuani), Rodrigo Bentancur (73’ Nahitan Nandez), Matías Vecino; Jonathan Urretaviscaya (82’ Federico Valverde), Gastón Pereiro (82’ Gastón Silva) y Luis Suárez (67’ Nicolás Lodeiro).

El banco de suplentes lo completaron Martín Campaña y Sebastián Coates; mientras que Guillermo Varela y Carlos Sánchez no estuvieron disponibles.

Jonathan Urretaviscaya en el amistoso Uruguay vs México de 2018

El juez Elfath marcó tres penales en ese encuentro, todos bien pitados, dos de ellos para Uruguay y uno para México.

La celeste se puso arriba a los 21 minutos con gol de José María Giménez de tiro de esquina pero Raúl Jiménez empató a los 24’ de penal, luego de una falta en el área de Bentancur que fue muy reclamada por los celestes.

Gastón Pereiro, Luis Suárez y Jonathan Urretaviscaya en el amistoso Uruguay vs México de 2018

Luis Suárez puso el 2-1 de tiro libre y luego el 3-1 tras un penal que le cometieron y convirtió de gran forma al picarlo.

El 4-1 celeste lo marcó Gastón Pereiro de cabeza luego de un espectacular centro de rabona de Luis Suárez.

Festejo celeste en el amistoso Uruguay vs México de 2018

México tuvo otro penal a favor por falta de Martín Cáceres y el remate fue atajado por Muslera, quien le detuvo el penal a Jiménez.

Elfath cerró el partido con amarillas a Suárez y Bentancur, y a Luis Rodríguez en México.

Arbitró Uruguay vs Noruega en el Mundial sub 20 de 2019

El juez estadounidense también dirigió a Uruguay pero en categoría sub 20, en el Mundial de Polonia 2019, en el recordado triunfo 3-1 ante Noruega de Erling Haaland.

Y en ese partido hubo varios jugadores del actual plantel celeste en el Mundial 2026.

La sub 20 de Uruguay ante Noruega en el Mundial 2019

El equipo de Uruguay, que era dirigido por Gustavo Ferreyra, fue con Franco Israel; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez (83’ Martín Barrios), Ronald Araujo (45’ Edgar Elizalde) y Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Francisco Ginella, Santiago Rodríguez (76’ Nicolás Schiappacasse); Brian Rodríguez y Darwin Núñez.

En el banco estuvieron Renzo Rodríguez, Mauro Silveira, Emiliano Ancheta, Thomás Chacón, Juan Manuel Boselli y Emiliano Gómez.

Uruguay ganó 3-1 con goles de Darwin Núñez a los 20’, Francisco Ginella a los 28’, Christian Borchgrevink descontó para Noruega a los 26’, y Brian Rodríguez cerró la victoria a los 86’.