Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

El argentino Bruno Zuculini , volante de 33 años, se convertirá en el primer refuerzo de Nacional en el período de pases de mitad de temporada, club al que llegará desde Racing de Avellaneda, el equipo en el que se formó, debutó en Primera y es hincha.

El jugador nacido en Belén de Escobar, cuyo hermano mayor Franco jugó en Defensor Sporting , es un mediocampista que por su larga trayectoria y paso por equipos de peso, cuenta con un recorrido y personalidad que le permiten ser un referente de plantel.

En Racing no llevaba el brazalete de capitán, pero fue uno de los líderes del equipo de Gustavo Costas.

Formado en la academia, en el que debutó en Primera en la temporada 2009/10, de la mano de Claudio Vivas, hasta 2013/14, cuando lo fichó Manchester City, regresó a Avellaneda en 2024 y fue campeón de la Copa Sudamericana de ese año y de la Recopa Sudamericana 2025, con un gol en la final de vuelta ante Botafogo, además del Clausura 2025 de la AFA que le ganaron a Estudiantes de La Plata en la final de diciembre pasado.

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De la mano de Bruno Zuculini, el equipo de Gustavo Costas aumenta la diferencia en el marcador ante el "Fogão"pic.twitter.com/xLXKdK0OcF — doble amarilla (@okdobleamarilla) February 28, 2025

En su primer ciclo en Racing, lo dirigieron entrenadores como Miguel Angel Russo, Reinaldo “Mostaza” Merlo, Alfio “Coco” Basile, Diego “Cholo” Simeone y Luis Zubeldía.

Su fugaz paso a Manchester City y la carrera europea

En enero de 2014 dio el salto internacional al pasar a Manchester City, cuando era dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, pero se incorporó en junio de ese año tras un semestre más en la academia.

En el City compartió plantel con jugadores como Yaya Touré, por quien ingresó en su debut.

Pero no logró consolidarse y fue cedido a Valencia de España, comenzando una serie de movimientos a préstamo en su carrera que lo llevaron luego a Córdoba de España, Middlesbrough de Inglaterra, AEK de Atenas, Rayo Vallecano, todos períodos de una temporada, volviendo a hacer pretemporadas bajo las órdenes de Pep Guardiola pero sin entrar en su consideración, y Hellas Verona de Italia, donde estuvo dos años, uno en el ascenso y otro en la Serie A, jugó junto a su hermano, y relanzó su carrera.

En la temporada 2017/18 volvió a Argentina fichado por River Plate, de la mano de Marcelo Gallardo, donde ganó la Copa Libertadores 2018 de la final en Madrid y la Recopa Sudamericana 2019, así como otros siete títulos locales.

En el equipo millonario sumó experiencia y títulos, lo que le permitió regresa a Racing en 2024 como un jugador con experiencia calificada.

Bruno Zuculini

En la academia fue partícipe de los últimos títulos de Costas, sumando más trofeos a su carrera.

La salida de Racing

Tras el interés de Nacional surgido en este período de pases, el volante vio con buenos ojos una salida al fútbol uruguayo para redireccionar su carrera, luego de cierto desgaste que se había generado en Racing, según informaron medios partidarios del club argentino.

Este lunes el gerente deportivo del club, Diego Milito, anunció su marcha

"Su salida fue un pedido expreso de él. Es un tema personal y familiar", dijo el exgoleador albiceleste.

Llegará a los tricolores con su buena experiencia reciente, con títulos en Argentina y a nivel continental, para aportar su jerarquía al plantel de Nacional, que busca el bicampeonato y disputará la Copa Sudamericana, en el que será uno de los referentes junto a Sebastián Coates, Nico Lodeiro y Luis Mejía.