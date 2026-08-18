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El templo rioplatense que arrasa en un mundial de catedrales y eliminó a Notre Dame de París

El edificio ubicado frente a Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, avanzó también frente al Duomo de Milán y quedó a un paso de la definición final.

18 de agosto de 2026 15:30 hs
Catedral de La Plata

Catedral de La Plata

La Catedral de La Plata sigue avanzando en el particular Mundial de Catedrales que se disputa a través de Instagram y ya se metió entre los cuatro mejores templos del certamen. El edificio argentino logró primero eliminar a Notre Dame de París y luego superó con amplitud al Duomo de Milán.

En la última votación, la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata obtuvo el 82% de los votos frente al templo italiano. De esta manera, el edificio ubicado frente a Plaza Moreno avanzó a las semifinales y quedó a un paso de la definición.

La Catedral de La Plata, entre las cuatro mejores

El recorrido comenzó con una victoria frente a Notre Dame de París, uno de los edificios más emblemáticos de Francia. La catedral parisina había sido reconstruida y reabierta al público en diciembre de 2024, cinco años después del incendio que destruyó buena parte de su estructura y de su cubierta.

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La victoria permitió que la Catedral de La Plata avanzara a los cuartos de final, donde tuvo como rival al Duomo de Milán. La votación terminó nuevamente con una diferencia amplia a favor del templo argentino: consiguió el 82% de los votos y dejó fuera a la catedral italiana.

La Catedral de La Plata

La Catedral de La Plata

La Catedral de la Inmaculada Concepción está ubicada frente a Plaza Moreno y es uno de los principales edificios del patrimonio arquitectónico platense. Su construcción comenzó a fines del siglo XIX y se desarrolló durante varias décadas, hasta completar un templo de estilo neogótico.

El edificio se caracteriza por sus dos torres principales, sus grandes vitrales y una estructura que ocupa un lugar central dentro del trazado urbano diseñado para la capital bonaerense. La catedral también forma parte del conjunto monumental que rodea Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal y a la Legislatura.

La competencia continúa con el voto de los usuarios de Instagram y definirá qué edificios avanzan hasta la instancia decisiva.

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