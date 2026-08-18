Descubren nuevos yacimientos de petróleo en América Latina: "No sabemos la cantidad"

La empresa estatal brasileña Petrobras confirmó el hallazgo de petróleo en un pozo exploratorio ubicado frente a la costa del estado de Amapá , en el norte de Brasil .

El descubrimiento se produjo en la cuenca de la Foz de Amazonas , dentro de la denominada Margen Ecuatorial, una extensa región marítima que concentra buena parte de las expectativas petroleras de la nación, según detalló el periódico Folha de S.Paulo .

El hallazgo corresponde al pozo Morpho, ubicado a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá y a 2.886 metros de profundidad de agua. La perforación continúa y todavía no existe una estimación definitiva sobre el volumen de petróleo que contiene la estructura.

Gran Anillo: por qué destruyeron la obra de madera más grande del mundo

La escasa ayuda financiera y la falta de transparencia complican la recuperación de Venezuela tras el terremoto

La presidenta de Petrobras , Magda Chambriard , aclaró que "todavía" es necesario completar los estudios para determinar la dimensión del hallazgo. "Hay petróleo, pero no sabemos cuánto", afirmó durante una visita a la zona de operaciones.

¿Qué se sabe del nuevo descubrimiento de petróleo en Brasil?

Petrobras informó la identificación de hidrocarburos durante la perforación del pozo Morpho, correspondiente al bloque FZA-M-59. La presencia fue confirmada a partir del análisis de perfiles eléctricos y de muestras de rocas obtenidas durante las tareas exploratorias.

La compañía todavía debe completar la perforación para evaluar las características de la acumulación y determinar si el volumen encontrado puede justificar una futura explotación comercial. Chambriard señaló que la dimensión de la reserva podrá conocerse con mayor precisión una vez que finalice esta etapa de exploración.

"Se prevé perforar tres pozos más en esta región. Además, hay otros cinco pozos en zonas adyacentes. Este gigantesco esfuerzo exploratorio nos revelará el verdadero potencial de la región", sintetizó la titular de Petrobras.

Brazilenergyinsight

El pozo está situado en aguas ultraprofundas, a unos 175 kilómetros del litoral de Amapá. La zona forma parte de la Margen Ecuatorial brasileña, una región que se extiende por la costa norte y noreste del país y que la firma considera una nueva frontera para la exploración de hidrocarburos.

La perforación comenzó después de que Petrobras obtuviera la licencia ambiental para realizar la investigación exploratoria en la región. El permiso fue otorgado en octubre de 2025, tras un proceso que se extendió durante varios años.

Petrobras también incluyó la región dentro de su plan de negocios para el período 2026-2030, que contempla inversiones específicas destinadas a la exploración.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañó el lunes el anuncio durante una visita al navío de perforación. El mandatario defendió la continuidad de la exploración y sostuvo que los recursos obtenidos podrían contribuir al desarrollo del país, al mismo tiempo que reafirmó el compromiso de Brasil con la transición energética.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, acompañó al presidente Lula; al ministro Alexandre Silveira (ME); a la ministra Miriam Belchior (Casa Civil); y al presidente David Alcolumbre (Senado Federal). Foto: Ricardo Stuckert

"Cuando digo ‘pasaporte", recalcó el jefe de Estado. "No estoy negando mi compromiso con la lucha por un día en que ya no necesitemos de combustibles fósiles, porque Brasil seguirá siendo el rey de la innovación en biocombustibles y seguirá siendo un actor importante en lo referente a la energía renovable", concluyó.