Brasil, Argentina y Uruguay: qué esperan los mercados para el crecimiento y la inflación

Las expectativas sobre el desempeño de las economías de Brasil, Argentina y Uruguay muestran señales de moderación para los próximos dos años. Según el último informe del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) , los cambios entre las distintas encuestas de expectativas son pequeños, aunque su evolución permite identificar tendencias.

El informe utiliza las últimas proyecciones de las encuestas de expectativas relevadas por los respectivos bancos centrales, mensualmente en los casos de Uruguay y Argentina y semanalmente en Brasil.

En Brasil , las expectativas apuntan a un crecimiento económico de 2% en 2026 y 1,5% en 2027 . El Observatorio señala que se trata de tasas moderadas para la economía brasileña, especialmente teniendo en cuenta su situación en materia de desarrollo económico.

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En cuanto a los precios, se esperan tasas de inflación de 5% este año y 4,2% el próximo . La proyección para 2026 se ubica por encima del rango objetivo del Banco Central de Brasil, que el informe sitúa en 3%, con un margen de más o menos 1,5 punto porcentual.

Para el tipo de cambio, las expectativas ubican el dólar en 5,20 reales al cierre de 2026 y 5,29 reales al finalizar 2027. El informe considera que Brasil seguirá teniendo un impacto limitado sobre la economía uruguaya, en un escenario caracterizado por un crecimiento moderado.

Argentina: ajustan a la baja las expectativas de crecimiento

En Argentina, las expectativas de crecimiento también fueron ajustadas a la baja. Ahora se espera una expansión de 2,7% en 2026 y 3% en 2027.

El informe señala que las nuevas proyecciones se producen después de más de un año con el EMAE, el estimador mensual del PIB, “planchado”. A juicio del Observatorio, las tasas previstas serían satisfactorias si no se hubiera registrado previamente un período extenso de estancamiento. Además, advierte que se trata de tasas promedio de una economía que funciona “a dos velocidades”.

En materia de inflación, las expectativas se ubican en torno a 30% anual para 2026, después de que se frenara el descenso registrado durante la etapa inicial del actual período de gobierno. Para el cierre de 2027, la proyección baja a 20%.

En cuanto al dólar, las expectativas lo ubican en $1.652 argentinos al cierre de 2026 y $2.018 al finalizar 2027. El informe señala que, con estos números, la próxima temporada de turismo no debería ser muy diferente de la anterior.

Uruguay: menos crecimiento y una inflación cerca de la meta

En Uruguay, las expectativas de crecimiento también se han venido ajustando a la baja. Las proyecciones relevadas por el Banco Central del Uruguay sitúan ahora el crecimiento del PIB en 1,2% para 2026 y 1,7% para 2027.

En contraste con Argentina y Brasil, las expectativas de inflación para Uruguay permanecen próximas a la meta de 4,5%. La encuesta proyecta una inflación de 4,7% para este año y 4,55% para 2027.

El dólar, por su parte, continuaría estable según las proyecciones: $40,60 al cierre de 2026 y $41,63 al finalizar 2027.